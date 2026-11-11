آبل تضيف ميزات جديدة إلى ستة من تطبيقاتها في تحديث iOS 27.2

واشنطن-سانا

أضافت شركة آبل مجموعة من الميزات والتحسينات إلى ستة من تطبيقاتها الرئيسية، ضمن تحديث نظام التشغيل «iOS 27.2» لأجهزة آيفون، شملت تطبيقات الرسائل و«Apple TV» و«FaceTime» والمنزل و«Apple Podcasts» والألعاب، بهدف توسيع وظائفها وتسهيل استخدام أدواتها اليومية.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني أمس الثلاثاء، أن التحديث يتضمن اقتراح إجراءات تلقائية في المحادثات، وإتاحة ملفات شخصية متعددة في تطبيق «Apple TV»، وتحسين مكالمات الفيديو الجماعية، فضلاً عن تطوير أدوات التحكم بالأقفال الذكية وتنظيم الحلقات الصوتية.

وفي تطبيق الرسائل، أضافت آبل ميزة «الإجراءات المقترحة»، التي تحلل سياق المحادثات وتقترح خطوات مرتبطة بها، مثل إنشاء موعد في التقويم أو إضافة تذكير أو تدوين ملاحظة، مع إمكانية تخصيص أنواع الاقتراحات التي تظهر للمستخدم.

وأصبح تطبيق «Apple TV» يدعم الملفات الشخصية على أجهزة آيفون وآيباد، ما يتيح لأفراد العائلة استخدام حساب واحد مع الاحتفاظ بسجل مشاهدة وتوصيات خاصة بكل مستخدم، بدلاً من مشاركة سجل المشاهدة والتفضيلات نفسها.

وفي تطبيق «FaceTime»، وسعت آبل ميزة «الالتقاط المزدوج» لتشمل مكالمات الفيديو الجماعية، إذ تتيح تشغيل الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، بما يسمح للمستخدم بمشاركة صورته والمشهد المحيط به خلال المكالمة.

وشملت التحسينات تطبيق المنزل، الذي حصل على ميزتين للأقفال الذكية المتوافقة؛ تتيح الأولى ضبط قفل الباب تلقائياً بعد إغلاقه بمدة زمنية يحددها المستخدم، فيما ترسل الثانية إشعاراً عند ترك الباب مفتوحاً لفترة تتجاوز المدة المحددة مسبقاً.

وفي تطبيق «Apple Podcasts»، أعادت الشركة تنظيم قائمة «التالي» وتقسيمها إلى قسمين، الأول يعرض الحلقات الجديدة من البرامج التي يتابعها المستخدم، والثاني يضم الحلقات التي بدأ الاستماع إليها ولم يكملها، ما يسهل متابعة المحتوى والعودة إلى الحلقات السابقة.

أما تطبيق الألعاب، فأصبح يعرض الألعاب التي تم تنزيلها حديثاً ولم يبدأ المستخدم تشغيلها بعد، إلى جانب تحسين عرض الإنجازات ونتائج قوائم المتصدرين، وإضافة معلومات عن اقتراحات الأصدقاء والألعاب التي لعبوها مؤخراً.

وتأتي هذه التحديثات في إطار تطوير آبل لتطبيقاتها وخدماتها، من خلال إضافة وظائف جديدة وتحسين أدوات التواصل وتنظيم المحتوى والتحكم بالأجهزة الذكية.