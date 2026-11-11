ليس مجرد خاتم.. جهاز ذكي يتيح تخطيط القلب وقياس الأكسجين

بكين-سانا

أطلقت شركة «Rogbid» الصينية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية الذكية القابلة للارتداء، خاتماً ذكياً جديداً يحمل اسم «VitalRing»، مزوداً بتقنيات تخطيط كهربائية القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم، إلى جانب مجموعة من الوظائف التي تتيح مراقبة المؤشرات الحيوية والنشاط البدني على مدار الساعة، مع بطارية تدوم حتى عشرة أيام بالشحنة الواحدة.

وذكر موقع «Gizmochina» التقني أمس الثلاثاء، أن الخاتم الجديد يتميز بتصميم مصنوع من سبائك التيتانيوم، ويستهدف تعزيز إمكانات مراقبة صحة القلب والمؤشرات الصحية من خلال جهاز صغير قابل للارتداء.

ويبلغ عرض الخاتم 8 ميليمترات، ويزن نحو 5 غرامات، فيما يتكون هيكله الخارجي من سبائك التيتانيوم، وطبقته الداخلية من راتنج الإيبوكسي، وتقول الشركة: إن استخدام التيتانيوم يجعله أخف بنحو 45 بالمئة مقارنة بخاتم مماثل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويتمتع الجهاز بمقاومة للماء وفق معيار (5ATM)، ما يتيح استخدامه أثناء السباحة والاستحمام وغسل اليدين، كما يعتمد على شريحة تحكم رئيسية من نوع «Nordic 54L15»، إلى جانب شريحة «TI4950» المخصصة لمعالجة الإشارات، لدعم قياسات تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، وقياس تدفق الدم بالتصوير الضوئي (PPG)، ونسبة تشبع الدم بالأكسجين (SpO2).

ويتيح الخاتم إجراء تخطيط القلب عند الطلب، من خلال لمس نقطتي اتصال فيه بإصبع اليد الأخرى لاستكمال الدائرة الكهربائية اللازمة للقياس، كما يدعم مراقبة معدل ضربات القلب وتقلبه ودرجة حرارة الجسم ونسبة الأكسجين في الدم.

ولا تقتصر وظائفه على مراقبة المؤشرات الحيوية، إذ يتضمن أدوات لتتبع مراحل النوم ومستويات التوتر، فضلاً عن قياس عدد الخطوات والمسافة المقطوعة والسعرات الحرارية المحروقة، ودعم مجموعة من الأنشطة الرياضية، كما يوفر ميزة لمشاركة البيانات الصحية مع أفراد العائلة لمتابعة المؤشرات الحيوية للمستخدم، إلى جانب خاصية التحكم بالإيماءات التي تتيح تشغيل كاميرا الهاتف والتقاط الصور عن بُعد.

ويأتي إطلاق «VitalRing» في ظل توسع سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، التي تتجه إلى توفير أدوات أكثر تنوعاً لمتابعة النشاط البدني والمؤشرات الصحية اليومية.