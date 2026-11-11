لماذا يصعب على الخلايا السرطانية اختراق أنسجة القلب؟

أوتاوا-سانا

يُعد القلب من أقل أعضاء الجسم تعرضاً لانتقال الخلايا السرطانية إليه، مقارنة بأعضاء أخرى مثل الكبد، وهو ما دفع باحثين كنديين إلى ابتكار تقنية مخبرية جديدة لدراسة خصائص أنسجته والعوامل التي تحد من قدرة الخلايا السرطانية على غزوها.

وذكر موقع جامعة تورونتو الكندية أمس الثلاثاء، أن فريقاً بحثياً من الجامعة طور جهازاً مخبرياً صغيراً أطلق عليه اسم «MInD»، يتيح محاكاة التفاعلات بين أنسجة أعضاء مختلفة والخلايا السرطانية، ومراقبة كيفية انتقال هذه الخلايا واختلاف قدرتها على غزو الأنسجة.

واستخدم الباحثون الجهاز لدراسة سلوك خلايا سرطان الثدي، ومقارنة قدرتها على اختراق أنسجة القلب والكبد، وأظهرت التجارب أن الخلايا السرطانية تمكنت من غزو أنسجة الكبد بسهولة أكبر، في حين تراجعت قدرتها على اختراق أنسجة القلب بشكل ملحوظ.

وكشفت التحليلات أن أنسجة القلب تؤثر في العمليات البيولوجية المرتبطة بحركة الخلايا السرطانية وانتشارها، من خلال إحداث تغييرات في نشاط مسارات جينية وبروتينية تشارك في مساعدة هذه الخلايا على غزو الأنسجة، ما يحد من قدرتها على الاستقرار في أنسجة القلب.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Nature Communications» العلمية، ويرى الباحثون أن التقنية الجديدة قد تتيح فهماً أعمق للأسباب التي تجعل بعض أعضاء الجسم أكثر مقاومة لانتشار الخلايا السرطانية من غيرها.

كما يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في دراسة آليات انتشار الأورام، واختبار الأدوية، وتطوير أساليب جديدة للحد من انتقال الخلايا السرطانية إلى أعضاء الجسم المختلفة.

وكانت توصيات جمعية القلب الأمريكية أظهرت أن سرطان القلب يُعد من الأورام النادرة، وأن معظم الأورام التي تنشأ في القلب تكون حميدة وغير سرطانية، في حين أن الأورام الخبيثة التي تنتقل إليه من أعضاء أخرى، مثل الرئتين والثدي، أكثر شيوعاً من تلك التي تبدأ في أنسجته، وعزت الجمعية ذلك جزئياً إلى الخصائص البيولوجية لأنسجة القلب، التي تجعل نشوء الأورام السرطانية فيها أقل شيوعاً.