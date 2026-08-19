ميتا تطور تصميماً جديداً لهوائيات النظارات الذكية لتحسين الاتصال

واشنطن-سانا

كشفت براءة اختراع حديثة لشركة «ميتا» عن تصميم جديد لهوائيات مخصصة للنظارات الذكية، يهدف إلى تحسين كفاءة الاتصال اللاسلكي مع الحفاظ على خفة النظارات وراحتها، من خلال نقل الهوائيات من ذراعي الإطار إلى الحافة السفلية بالقرب من العدسات.

وذكر موقع «باتنتلي آبل» المتخصص في براءات الاختراع والملكية الفكرية أمس الثلاثاء، أن التصميم المقترح يتضمن مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء على الرأس، بينها نظارات الواقع الافتراضي ونظارات الطيران والرؤية الليلية، ما يشير إلى إمكانية استخدام التقنية في أنواع مختلفة من الأجهزة.

وتواجه النظارات الذكية تحدياً يتمثل في محدودية المساحة داخل الإطار، حيث يتعين توزيع الكاميرات والمعالجات وأجهزة الاستشعار ومكبرات الصوت ووحدات الاتصال والهوائيات ضمن مساحة صغيرة، مع الحفاظ على وزن مناسب وراحة المستخدم.

ويقترح التصميم وضع هوائي أسفل كل عدسة وربطهما بوحدة اتصال موجودة في الجزء العلوي من الإطار، بما قد يقلل التداخل بين الهوائيات وبقية المكونات الإلكترونية، ويساعد على تحسين جودة الإشارة اللاسلكية وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتشير براءة الاختراع إلى إمكانية استخدام الهوائيين ضمن أنظمة «MIMO» التي تعتمد على عدة هوائيات لتحسين أداء الاتصالات، مع الحفاظ على تقارب أطوال المسارات الكهربائية، كما يمكن دمج الهوائيات في طبقة من مادة شفافة تسمح بمرور الإشارات اللاسلكية وتحمي المكونات من التلف.

ولا يقتصر التصميم المقترح على النظارات الذكية، إذ تشير البراءة إلى إمكانية استخدامه في أجهزة أخرى قابلة للارتداء على الرأس، مع إبقاء الهوائيات بعيدة عن الكاميرات والمعالجات ومستشعرات العمق ووحدات القياس بالقصور الذاتي، بما يتيح توزيع المكونات داخل الإطار بصورة أكثر كفاءة.

وتأتي براءة الاختراع في إطار جهود «ميتا» لتطوير أجهزة قابلة للارتداء تجمع بين تقنيات الاتصال والقدرات الذكية والتصميم التقليدي للنظارات، مع تحسين الأداء والراحة للمستخدم.

