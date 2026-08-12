علماء روس يطورون تقنية بالليزر لتنظيف الكتب والمخطوطات القديمة

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس تقنية جديدة تعتمد على الليزر لتنظيف الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية من العفن والغبار والملوثات الأخرى، مع الحفاظ على سلامة الورق وقيمتها التاريخية.

وأعلنت جامعة سانت بطرسبورغ الكهروتقنية «ليتي» عبر موقعها الرسمي أمس الثلاثاء أن فريقاً بقيادة الباحثة أنجلينا نيلوفا من قسم أنظمة القياس والملاحة بالليزر طوروا تقنية تعتمد على الليزر لإزالة الملوثات البيولوجية الناجمة عن الفطريات والعفن، إضافة إلى الدهون، من المواد الورقية.

وتعمل التقنية وفق مبدأ «التحديد الذاتي»، إذ يتوقف شعاع الليزر تلقائياً عن التأثير في المادة عند وصوله إلى سطح نظيف، ما يقلل خطر إتلاف المقتنيات والوثائق التاريخية الثمينة.

وأوضحت نيلوفا أن التجارب أجريت على مجموعة متنوعة من المواد الورقية، شملت مخطوطات تعود إلى القرن الخامس عشر، وكتاباً دينياً من القرن التاسع عشر، وأجزاء من مسرحية لشكسبير، وورقاً صحفياً يعود إلى عام 1942، إضافة إلى كتاب للكاتب الروسي جيورغي جوكوف كان متضرراً بشدة جراء الفطريات.

وأظهرت نتائج التجارب فعالية التقنية في إزالة الملوثات دون إلحاق أضرار ببنية الورق أو أليافه، ما يتيح استخدامها كأداة مساعدة في عمليات ترميم المقتنيات والوثائق التاريخية.

ويمكن دمج التنظيف بالليزر مع أساليب الترميم التقليدية، بما يسهم في رفع دقة معالجة المواد الورقية والحفاظ على الموروث الوثائقي والثقافي للأجيال القادمة.