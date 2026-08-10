أنثروبيك تفعّل الوضع التلقائي في Claude Code لتقليل التدخل البشري

واشنطن-سانا

تعتزم شركة أنثروبيك (Anthropic) جعل الوضع التلقائي (Auto Mode) إعداداً افتراضياً في أداة Claude Code، في خطوة تهدف إلى تقليل حاجة المستخدم إلى التدخل والموافقة على كل إجراء أثناء تنفيذ مهام البرمجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع تك كرانش التقني أمس الأحد أن أنثروبيك أعلنت أن الوضع التلقائي سيصبح الإعداد الافتراضي لحسابات Pro وMax وTeam اعتباراً من 14 آب الجاري، بعد أن قدمت الشركة نسخة تجريبية منه للمستخدمين في آذار الماضي بهدف تحقيق توازن بين سرعة تنفيذ المهام، والإبقاء على قدر من الرقابة البشرية.

وبموجب الوضع الجديد، لن يتوقف Claude Code عند كل خطوة لطلب موافقة المستخدم، بل سيواصل تنفيذ المهام تلقائياً، باستثناء الإجراءات التي يصنفها النظام على أنها قد تكون غير قابلة للعكس أو تدميرية أو تستهدف بيئة خارجية.

وأكدت أنثروبيك أن اختبارات أجرتها على الوضع التلقائي أظهرت إمكانية تفوقه في بعض الحالات على المراجعة البشرية من حيث اكتشاف الإجراءات الضارة، مشيرةً إلى دراسة شملت 1053 مستخدماً مدفوعاً، تمكن خلالها الوضع التلقائي من اكتشاف 89 بالمئة من الإجراءات الضارة، مقابل 13.6 بالمئة للمراجعة البشرية.

وأرجعت الشركة ذلك جزئياً إلى أن المراجعة اليدوية قد تتحول إلى إجراء روتيني مع كثرة طلبات الموافقة، لافتةً إلى أن بياناتها أظهرت موافقة المستخدمين على نحو 97 بالمئة من طلبات الحصول على الأذونات في Claude Code، ما قد يقلل من فعالية الرقابة البشرية بمرور الوقت.

وبالتوازي مع تفعيل الوضع التلقائي، تعمل أنثروبيك على تعزيز إجراءات الأمان في Claude Code، بما في ذلك آليات للكشف عن حقن الأوامر وقواعد رفض صارمة قابلة للتخصيص، بهدف الحد من تنفيذ عمليات خطرة، مثل استخراج البيانات أو نقلها خارج البيئة المسموح بها.