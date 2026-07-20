شركة صينية تطلق روبوتاً أليفاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المستخدمين

photo 2026 07 20 14 16 38 شركة صينية تطلق روبوتاً أليفاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المستخدمين

بكين-سانا

أطلقت شركة نوبيا الصينية، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، روبوتاً أليفاً جديداً يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، صُمم ليكون رفيقاً تفاعلياً للمستخدم، معتمداً على محاكاة سلوك الحيوانات الأليفة والاستجابة للمشاعر والتفاعل اليومي.

وذكر موقع Gizmochina التقني أول أمس أن الشركة طرحت الروبوت “آي موتشي” (AI Mochi) في السوق الصينية، بعد استعراضه خلال المؤتمر العالمي للجوال مطلع العام الجاري.

ويتميز الروبوت بعينين مصنوعتين من شاشات OLED تعرضان تعابير وجه متنوعة، إلى جانب محركات داخلية تتيح له تحريك الرأس والذيل استجابةً لتفاعل المستخدم، بما يمنحه سلوكاً يحاكي الحيوانات الأليفة.

ويعتمد “آي موتشي” على مستشعرات للمس وميكروفونات لتحديد اتجاه الصوت، إضافة إلى نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تحليل نبرة الصوت والمشاعر أثناء المحادثة، كما زودته الشركة بأصوات تحاكي نداءات الحيوانات الأليفة، وسلوكيات يومية مثل التثاؤب، فضلاً عن دعمه الاتصال بشبكات Wi-Fi و4G، وتطبيق هاتفي يتيح متابعة سجل التفاعلات وحالته التفاعلية.

ويتوفر الروبوت بثلاثة ألوان، ويأتي مزوداً بملحقات متنوعة وشهادة تعريف خاصة، مع إمكانية إضافة ملابس وإكسسوارات اختيارية تمنح المستخدم تجربة أكثر تخصيصاً.

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