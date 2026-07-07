الأرباح التشغيلية لـ”سامسونغ” تسجل رقماً قياسياً مدعومة بالطلب على ‏رقائق الذاكرة

سيئول-سانا‏

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، أنها قدرت أرباحها ‏التشغيلية للربع الثاني من العام الجاري بنحو 90 تريليون وون “58.8 مليار ‏دولار”، مسجلة رقماً قياسياً ربع سنوي جديداً، مدعومة بالطلب القوي على ‏أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الشركة قولها في ‏توجيهات الأرباح: “إنّ إجمالي الربح التشغيلي للفترة من نيسان إلى ‏حزيران الماضيين، يتوقع أن يصل إلى 89.4 تريليون وون، بزيادة قدرها ‌‏1,181% عن الفترة نفسها من العام السابق”.‏

وحققت سامسونغ أرباحاً تشغيلية بلغت 43.6 تريليون وون لعام 2025 ‏بأكمله، وتقدر أرباح الربع الثاني وحدها، بأكثر من ضعف أرباح الشركة ‏التشغيلية للعام الماضي.‏

وتشير التقديرات إلى أن إيرادات الربع الثاني ارتفعت بنسبة 129.3% ‏مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 171 تريليون وون، ولم يتضمن هذا التقدير ‏توقعات الأرباح الصافية.‏

ويعزى الأداء القوي على نطاق واسع إلى النمو المتواصل للاستثمارات ‏العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما فاقم نقص إمدادات أشباه ‏الموصلات وأبقى أسعار رقائق الذاكرة مرتفعة.‏

وتعد سامسونغ من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي مدعومة ‏بأكبر طاقة إنتاجية لرقائق الذاكرة في العالم.‏

وستصدر الشركة تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.‏