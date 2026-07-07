الأرباح التشغيلية لـ”سامسونغ” تسجل رقماً قياسياً مدعومة بالطلب على ‏رقائق الذاكرة

سيئول-سانا
أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، أنها قدرت أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام الجاري بنحو 90 تريليون وون “58.8 مليار دولار”، مسجلة رقماً قياسياً ربع سنوي جديداً، مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الشركة قولها في توجيهات الأرباح: “إنّ إجمالي الربح التشغيلي للفترة من نيسان إلى حزيران الماضيين، يتوقع أن يصل إلى 89.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 1,181% عن الفترة نفسها من العام السابق”.
وحققت سامسونغ أرباحاً تشغيلية بلغت 43.6 تريليون وون لعام 2025 بأكمله، وتقدر أرباح الربع الثاني وحدها، بأكثر من ضعف أرباح الشركة التشغيلية للعام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن إيرادات الربع الثاني ارتفعت بنسبة 129.3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 171 تريليون وون، ولم يتضمن هذا التقدير توقعات الأرباح الصافية.
ويعزى الأداء القوي على نطاق واسع إلى النمو المتواصل للاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما فاقم نقص إمدادات أشباه الموصلات وأبقى أسعار رقائق الذاكرة مرتفعة.
وتعد سامسونغ من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي مدعومة بأكبر طاقة إنتاجية لرقائق الذاكرة في العالم.
وستصدر الشركة تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.