باحثون يطورون شاشة ذكية تفاعلية تغيّر شكلها استجابةً للمس

واشنطن وسيئول-سانا

تمكن باحثون من تطوير نموذج أولي لشاشة تفاعلية قادرة على تغيير شكل سطحها استجابة للمس، في خطوة قد تمهد لجيل جديد من واجهات الاستخدام التي تجمع بين العرض البصري والإحساس اللمسي.

وأفاد موقع “سبايدرز ويب” المتخصص في التكنولوجيا أمس الأحد بأن النموذج الذي طوره باحثون من جامعتي رايس الأمريكية وكيونغ هي الكورية الجنوبية، يعتمد على سطح مرن يتحكم به نظام من المغانط الكهربائية، ما يسمح بتشكيل نتوءات وانخفاضات وتموجات وأشكال ثلاثية الأبعاد بصورة لحظية، بدلاً من الاكتفاء بعرض الصور على سطح زجاجي مستوٍ كما هو الحال في الشاشات التقليدية.

ويتكون النموذج من مصفوفة تضم 36 بكسلاً ميكانيكياً مصنوعاً من مادة مرنة، إذ يمكن لكل بكسل أن يرتفع أو ينخفض بشكل مستقل بواسطة المغانط الكهربائية الموجودة أسفل السطح، الأمر الذي يتيح تشكيل عدد هائل من الأنماط والتضاريس المختلفة، ويمنح المستخدم تجربة تفاعلية تتجاوز اللمس التقليدي والاهتزازات المحدودة.

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة لا تكتفي بعرض الأزرار أو العناصر الرسومية، بل تجعلها محسوسة فعلياً، حيث يمكن للشاشة أن تبرز زرّاً عند الحاجة أو تحاكي حركة الأمواج أو الملامس المختلفة، بما يعزز التفاعل بين الإنسان والأجهزة الإلكترونية.

وزُود النموذج أيضاً بمستشعرات للحركة والاتجاه، تتيح مراقبة انحناءات السطح بدقة من دون الحاجة إلى كاميرات خارجية، إضافةً إلى مصفوفة من مصابيح LED ملونة تتغير ألوانها بالتزامن مع تغير شكل السطح، ما يدمج المؤثرات البصرية واللمسية في تجربة واحدة.

وخلال الاختبارات، نجح النظام في تشكيل أمواج وأنماط هندسية ودوائر متحركة، كما حاكى انقباضات القلب البشرية، وتمكن من توجيه قطرات الماء لتكوين أشكال وحروف عبر تغيير تضاريس السطح.

وأشار الباحثون إلى أن التحدي الأكبر تمثل في التحكم الدقيق بالقوى المغناطيسية، إذ تتغير شدتها بسرعة كبيرة مع تغير المسافات بين العناصر، ما استدعى تطوير نموذج رياضي قادر على حساب الجهد الكهربائي المطلوب لكل حركة بدقة عالية، وأسهم هذا النموذج في تقليص زمن الحسابات من دقائق إلى ثوانٍ، الأمر الذي يسمح بتغيير شكل الشاشة في زمن قريب من الزمن الحقيقي.

وتفتح هذه التقنية آفاقاً واسعة لتطوير واجهات استخدام أكثر تفاعلاً في مجالات الواقعين الافتراضي والمعزز، والتعليم، والطب، والروبوتات، فضلاً عن تحسين وسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، عبر توفير شاشات يمكنها نقل المعلومات من خلال اللمس إلى جانب العرض البصري.