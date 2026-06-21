شركة صينية تنجح في إجراء مكالمات فضائية مباشرة عبر ‏هواتف ذكية تقليدية

bda59d4b77e94699afe6cf0bf90373b8 شركة صينية تنجح في إجراء مكالمات فضائية مباشرة عبر ‏هواتف ذكية تقليدية

بكين-سانا‏

أعلنت شركة “سبيس سيل” الصينية المتخصصة في خدمات ‏الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية عن تحقيق إنجاز تقني جديد، ‏تمثل في إجراء مكالمات صوتية مباشرة عبر الأقمار ‏الاصطناعية باستخدام هواتف ذكية تقليدية دون الحاجة إلى أي ‏تعديلات على الأجهزة أو البرمجيات‎.‎

وذكرت وكالة شينخوا الصينية اليوم الأحد، أن الشركة أوضحت ‏في بيان أن هذه التجربة تُعد الأولى من نوعها في الصين، ‏مشيرة إلى أن الاتصال تم بشكل مستقر وسلس مع جودة صوت ‏عالية طوال مدة المكالمة‎.‎

وأضافت الشركة: إن تقنية الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة ‏التي طورتها لا تتطلب أي تعديلات على الهواتف الذكية ‏التجارية، حيث أظهرت التجارب الميدانية قوة إشارة مستقرة ‏وجودة صوت تضاهي شبكات الجيل الخامس الأرضية، مؤكدة ‏أن التوافق العالي لهذه التقنية مع الشبكات الحالية يمهد لدمج ‏أوسع بين شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية‎.‎

يشار إلى أن الصين أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري ‏صاروخاً حاملاً من طراز “تشوتشيويه-2 إي” يحمل قمرين ‏اصطناعيين، من بينهما القمر “سبيس سيل دي تي سي 01″، ‏المصمم لاختبار تقنيات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة ‏وتطوير شبكات الاتصالات الفضائية الأرضية المتكاملة، بما ‏يدعم دمج تقنيات الجيلين الخامس والسادس، وبلغ عدد الأقمار ‏الاصطناعية ضمن كوكبة “سبيس سيل” حتى الخامس من ‏حزيران الجاري نحو 200 قمر اصطناعي‎.‎

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