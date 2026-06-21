شركة صينية تنجح في إجراء مكالمات فضائية مباشرة عبر ‏هواتف ذكية تقليدية

بكين-سانا
أعلنت شركة “سبيس سيل” الصينية المتخصصة في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية عن تحقيق إنجاز تقني جديد، تمثل في إجراء مكالمات صوتية مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام هواتف ذكية تقليدية دون الحاجة إلى أي تعديلات على الأجهزة أو البرمجيات.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية اليوم الأحد، أن الشركة أوضحت في بيان أن هذه التجربة تُعد الأولى من نوعها في الصين، مشيرة إلى أن الاتصال تم بشكل مستقر وسلس مع جودة صوت عالية طوال مدة المكالمة.
وأضافت الشركة: إن تقنية الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة التي طورتها لا تتطلب أي تعديلات على الهواتف الذكية التجارية، حيث أظهرت التجارب الميدانية قوة إشارة مستقرة وجودة صوت تضاهي شبكات الجيل الخامس الأرضية، مؤكدة أن التوافق العالي لهذه التقنية مع الشبكات الحالية يمهد لدمج أوسع بين شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية.
يشار إلى أن الصين أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري صاروخاً حاملاً من طراز “تشوتشيويه-2 إي” يحمل قمرين اصطناعيين، من بينهما القمر “سبيس سيل دي تي سي 01″، المصمم لاختبار تقنيات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة وتطوير شبكات الاتصالات الفضائية الأرضية المتكاملة، بما يدعم دمج تقنيات الجيلين الخامس والسادس، وبلغ عدد الأقمار الاصطناعية ضمن كوكبة “سبيس سيل” حتى الخامس من حزيران الجاري نحو 200 قمر اصطناعي.