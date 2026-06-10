الأزياء تدخل قطاع الفضاء.. برادا تشارك في تطوير نظام تبريد لبدلات رواد الفضاء في ناسا

واشنطن-سانا

طوّرت شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية المتخصصة في تقنيات الفضاء، بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية “برادا”، ملابس مبردة مخصصة لرواد الفضاء ضمن برنامج “أرتميس” القمري التابع لوكالة ناسا، بهدف تحسين التحكم بدرجة حرارة الجسم أثناء المهام خارج المركبة على سطح القمر.

ووفقاً لما ذكره موقع “أوربيتال توداي” البريطاني المتخصص بأخبار الفضاء اليوم الأربعاء، فإن شركة “أكسيوم سبيس”، المكلفة من قبل “ناسا” بتطوير بدلات الجيل الجديد لبرنامج “أرتميس”، تعاونت مع “برادا” لتصميم نظام ملابس داخلية يعرف علمياً باسم “نظام التبريد والتهوية السائل (LCVG)”، ويعتمد على أنابيب دقيقة لتدوير المياه الباردة، إضافة إلى نظام تهوية يوفّر الأكسجين ويزيل ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أكسيوم سبيس” جوناثان سورتاين أن هذه الملابس صُممت لتُرتدى تحت بدلة الفضاء الجديدة، والتي تُعد أول تحديث رئيسي في معدات رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا منذ أكثر من عقدين.

وأضاف: إن النموذج الجديد عُرض مؤخراً في متجر “برادا” الرئيسي في نيويورك، مشيراً إلى إمكانية اختباره على متن محطة الفضاء الدولية وخلال مهمة “أرتميس 3” المقبلة.

ويأتي هذا التعاون ضمن شراكة ممتدة بين دار الأزياء الإيطالية وشركة “أكسيوم سبيس” لتطوير معدات فضائية تجمع بين الأداء التقني والتصميم، بما يسهم في تحسين كفاءة أنظمة التحكم بالحرارة والتنفس لرواد الفضاء خلال المهام خارج المركبة.