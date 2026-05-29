دراسة علمية تربط نقص بعض الفيتامينات بالإرهاق وضعف الدافعية

طوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية، عن وجود ارتباط محتمل بين نقص بعض الفيتامينات الأساسية والشعور بالإرهاق المزمن وضعف الدافعية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية واضحة.

وذكر موقع “Science Daily” في تقرير نشره أمس الخميس، أن الدراسة ركزت على حمض الفوليك “فيتامين ب 9” وفيتامين “ب 12”، اللذين يؤديان دوراً مهماً في تنظيم مستويات مادة “الهوموسيستين” في الدم، وهي مادة ترتفع عادة عند انخفاض مستويات هذين الفيتامينين.

وشملت الدراسة نحو 600 شخص بالغ، حيث قاس الباحثون مستويات الهوموسيستين والفولات وفيتامين “ب 12”، إلى جانب تقييم مستويات الإرهاق والتحفيز عبر استبيانات متخصصة، مع الأخذ بالحسبان عوامل مثل العمر والنوم وعبء العمل والنظام الغذائي.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة “Nutrients” العلمية، أن المشاركين الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الهوموسيستين كانوا غالباً يعانون من انخفاض في مستويات حمض الفوليك وفيتامين “ب 12”.

كما بيّنت الدراسة أن الرجال الذين ارتفعت لديهم مستويات الهوموسيستين كانوا أكثر عرضة للإرهاق البدني، بينما ارتبط ارتفاع هذه المادة لدى النساء بانخفاض الدافعية والحافز النفسي.

وأشار البروفيسور هيرواكي كانوتشي، المشرف على الدراسة، إلى أن هذه النتائج قد تشكل أول دليل علمي يربط بين نقص فيتامين “ب 12” وحمض الفوليك والشعور بالتعب لدى الأشخاص الأصحاء.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يضمن الحصول على الفيتامينات الأساسية، بما يساعد في الحفاظ على مستويات طبيعية من الهوموسيستين وتعزيز النشاط الجسدي والذهني.