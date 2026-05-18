شركة ألمانية تطور جهازاً ذكياً لتحسين وضعية الجلوس ودعم صحة العاملين من المنزل

برلين-سانا

طوّرت شركة Deep Care الألمانية جهازاً مكتبياً ذكياً جديداً، يحمل اسم “Isa”، يهدف إلى تحسين وضعية الجلوس وتعزيز النشاط الحركي للعاملين من المنزل، دون الحاجة إلى كاميرات أو اتصال دائم بالإنترنت.

وذكر موقع TechCrunch التقني أول أمس، أن الجهاز يعتمد على مجموعة من المستشعرات المتقدمة، من بينها مستشعر ثلاثي الأبعاد من نوع “Time-of-Flight”، لرصد وضعية الجلوس والحركة، إضافة إلى قياس عوامل بيئية مثل الإضاءة والضوضاء ودرجة الحرارة وجودة الهواء.

ويأتي الجهاز مزوداً بشاشة قياس 5.5 بوصات، ويعمل عبر منفذ USB-C، حيث يقدم تنبيهات فورية عند رصد وضعية جلوس غير سليمة، إلى جانب اهتزازات خفيفة، وتوجيه المستخدم لأخذ فترات حركة قصيرة تتضمن تمارين مدمجة.

وأكدت الشركة المطورة أن الجهاز لا يعتمد على الكاميرات حرصاً على حماية الخصوصية، فيما يُطرح في الأسواق بسعر 299 يورو، مع خطط اشتراك شهرية تتيح ميزات إضافية لمراقبة بيئة العمل بشكل أكثر دقة.

وتعمل الشركة على تطوير خصائص مستقبلية مرتبطة بالصحة النفسية، من خلال تحليل أنماط التنفس والحركة وربطها بمؤشرات الإجهاد والتوتر.