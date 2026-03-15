دراسة تحذر من تأثير نمط “الاستلقاء التام” على الصحة النفسية للشباب

بكين-سانا

حذرت دراسة علمية حديثة في الصين من تأثير تبني بعض الشباب نمط حياة يُعرف بـ“الاستلقاء التام” أو “تانغ بينغ”، مشيرةً إلى ارتباطه بانخفاض مستويات الرضا عن الحياة.

وذكرت الدراسة التي نشرتها دورية Behavioral Sciences العلمية ونقلها موقع PsyPost المتخصص في نشر الأخبار والدراسات الحديثة في مجالات علم النفس، وعلوم الدماغ، والسلوك البشري، أن الشباب الذين يتبنون هذا النمط يميلون إلى تسجيل مستويات أقل من الرضا عن حياتهم، حيث أظهرت النتائج أن هذا السلوك السلبي يسبق انخفاض الرضا عن الحياة، ولا يتأثر بالمستوى الحالي لرضا الفرد.

وشارك في إعداد الدراسة باحثون من جامعة علوم الأرض الصينية في بكين – كلية الماركسية، وجامعة شنشي العادية في شيآن – كلية علم النفس، حيث بينت النتائج أن النساء أكثر ميلاً لتبني هذا النمط، كما أنه أكثر انتشاراً بين طلاب الكليات العادية مقارنة بطلاب الجامعات المرموقة.

وأشار الباحثون إلى أن نمط “الاستلقاء التام” يمثل سبباً مباشراً لتراجع رضا الشباب عن حياتهم، وليس نتيجة له، ما يعكس تأثيراً سلبياً لهذا السلوك على الصحة النفسية والرفاه العام.

ويرى بعض الشباب في الصين أن ظاهرة “تانغ بينغ” تعكس نزعة انعزالية، وتراجعاً في تحمل المسؤولية الاجتماعية، بينما يرى البعض الآخر أنها تعبير عن الإرهاق والضغط الناتج عن المنافسة المهنية الشديدة وارتفاع تكاليف المعيشة.