تحديث جديد لتطبيق Gemini يعزّز دمج خرائط غوغل في الإجابات

واشنطن-سانا

بدأت شركة غوغل بطرح تحديث جديد لتطبيق Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح عرض الخرائط في مقدمة الإجابات المتعلقة بالمواقع الجغرافية، قبل النص التفصيلي المرافق لها.

وذكرت منصة PhoneArena المتخصصة بأخبار التكنولوجيا والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة، أن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين تمييز المواقع المختلفة على الخريطة باستخدام رموز تعبيرية، إلى جانب بطاقات تتضمن صورة المكان وتقييمه بالنجوم، فضلاً عن ملخص لتقييمات المستخدمين ونصائحهم، بهدف تقديم المعلومات بشكل أوضح وأسهل لتحديد الوجهات المطلوبة.

ويُعد تطبيق Gemini مساعداً افتراضياً متطوراً يعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ويوفر للمستخدمين إجابات دقيقة وشاملة، إضافة إلى إمكانية إدارة المنبهات والمؤقتات على هواتف أندرويد، كما يمكن تحميله من متجر غوغل بلاي لمستخدمي أندرويد ومن متجر آب ستور لمستخدمي آيفون.