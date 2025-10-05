شركة “شيامن” الصينية تسير أطول رحلة جوية في العالم

سنغافورة-سانا

أعلنت شركة “شيامن إيرلاينز” الصينية عن تشغيل أطول رحلة جوية تجارية في العالم، تربط بين مدينة نيويورك الأمريكية (مطار جون إف. كينيدي) ومدينة فوشو في جنوب شرق الصين.

وذكر موقع” افييشن ايه تو زد” Aviation A2Z ” المعني بحركة الطيران حول العالم أن الرحلة، التي تحمل الرمز JFK–FOC، تستغرق نحو 19 ساعة و20 دقيقة دون توقف، لتتجاوز بذلك أطول الرحلات السابقة التي كانت تشغلها شركات مثل الخطوط السنغافورية.

تستخدم الشركة في هذه الرحلة طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، وتُعد هذه الخطوة إنجازاً جديداً في مجال الطيران التجاري، إذ تسعى “شيامن” إلى توسيع شبكتها الدولية وتعزيز الربط الجوي بين الصين والولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أن اختيار هذا المسار الطويل يأتي استجابةً للطلب المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين، مع التركيز على راحة الركاب وكفاءة استهلاك الوقود في الطائرات الحديثة.