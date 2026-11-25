الحسكة-سانا
بحث مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة عبد الحليم شهاب مع رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المحافظة خضر الظاهر، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام، أن الجانبين بحثا أيضاً الحد من مخاطر الكوارث، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية في المحافظة.
وكان فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة وزع أمس بالتعاون مع مديرية الطوارئ والكوارث في المحافظة وبدعم من برنامج الغذاء العالمي، مساعدات غذائية للعائلات التي تقطن في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة.