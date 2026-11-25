الحسكة-سانا‏

بحث مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة عبد الحليم شهاب مع رئيس فرع منظمة ‏الهلال الأحمر العربي السوري في المحافظة خضر الظاهر، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز التعاون ‏والتنسيق بين الجانبين في مجال الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.‏

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام، أن الجانبين بحثا أيضاً الحد من مخاطر ‏الكوارث، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة بما يسهم في ‏تحسين الاستجابة الإنسانية في المحافظة.‏

وكان فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة ‏الحسكة وزع أمس بالتعاون مع مديرية ‏الطوارئ والكوارث في ‏المحافظة وبدعم من برنامج الغذاء العالمي، مساعدات غذائية للعائلات التي ‏تقطن في مخيم ‏الطلائع بمدينة الحسكة.‏