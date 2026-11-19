الرقة-سانا



شهدت بلدة الغانم العلي في محافظة الرقة اليوم الخميس، أعمال شغب تخللها قطع الطريق العام وإحراق الإطارات والاعتداء على مركز البلدية والعاملين فيه، إضافةً إلى الاعتداء على عناصر الأمن، وذلك بحجة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.



وأدان مدير منطقة الرقة المهندس محمد الشيخ في تصريح لمراسل سانا هذه الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة، مؤكداً أن التعبير عن المطالب الخدمية حق مشروع للمواطنين، شريطة أن يُمارس عبر الوسائل القانونية والقنوات الرسمية، وبعيداً عن مظاهر الفوضى والتعدي على المرافق العامة والكوادر العاملة فيها.



وشدّد الشيخ على أن قطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة وعناصر الأمن سلوكيات مرفوضة ومدانة، لافتاً إلى عدم التهاون مع أي اعتداءات من هذا القبيل، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.



وأكد حرص الجهات المعنية على متابعة احتياجات الأهالي ومعالجة القضايا الخدمية، مع التشديد على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن المجتمع أو سلامة المؤسسات العامة والعاملين فيها.



وتقع بلدة الغانم العلي في ريف الرقة الشرقي، حيث شهدت اليوم احتجاجات وقطع الطريق الرئيسي بسبب تردّي واقع الكهرباء والأوضاع الخدمية في البلدة.