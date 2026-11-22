حمص-سانا

أطلقت فعاليات ثقافية ومجتمعية في حمص اليوم منتدى الريادة للرائدات العربيات بهدف توحيد الخبرات النسائية وتمكين المرأة من تطوير مبادراتها التنموية.

وأُعلن عن المنتدى خلال ملتقى أقامته أكاديمية الريادة للتنمية المستدامة برعاية وزارة الثقافة في مبنى الشؤون السياسية بالمدينة بهدف عرض برامجه التدريبية والتمكينية لتطوير المهارات وبناء القدرات ودعم المشاريع النسائية.

برامج تمكين تصل إلى الأرياف

أوضحت رئيسة أكاديمية الريادة للتنمية المستدامة ورئيسة المنتدى الدكتورة منال النجار، في تصريح لمراسل سانا، أن فكرة المنتدى انطلقت لإيجاد مظلة تجمع الطاقات النسائية واستثمار خبراتها وتطويرها، مبينةً أن مفهوم الريادة يتسع ليشمل ريادة الذات والأسرة والمجتمع، ولا يقتصر على ريادة الأعمال والمشاريع التجارية.

وأضافت النجار أن المنتدى يعتزم تنفيذ برامج تدريبية تصل إلى النساء في القرى والمناطق المختلفة، لمساعدتهن على اكتساب المهارات وإطلاق مشاريع تحقق لهن الاستقلال الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الانتساب مجاني ويتم عبر رابط إلكتروني يتيح للراغبات تسجيل بياناتهن والانضمام إلى المنصة بعد التحقق من المعلومات.

شراكة ثقافية ومجتمعية لدعم المبادرات

من جانبها، بينت مديرة المركز الثقافي في مديرية ثقافة حمص إيمان السباعي، أن مشاركة المديرية في تنظيم الملتقى تأتي ضمن اهتمام وزارة الثقافة بتمكين المرأة ودعم المبادرات المجتمعية، لافتةً إلى التنسيق القائم مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية لحصر أسماء النساء الرائدات ودعوتهن للمشاركة.

بدورها، أشارت الكاتبة والشاعرة رغداء العلي إلى أن المنتدى يؤسس مساحة عربية تجمع الرائدات من مختلف البلدان لتبادل التجارب والأفكار، والاستفادة منها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة السورية، ولا سيما تداعيات النزوح والابتعاد عن مناطق السكن الأصلية.

وأعربت الكاتبة والشاعرة سمية جمعة عن أهمية توفير فضاء للقاء النساء وتطوير المبادرات المشتركة، وتوظيف خبرات المثقفات في توجيه الأطفال والشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ويأتي إشهار المنتدى في إطار الجهود الثقافية والمجتمعية الرامية إلى تعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة والتنموية، واستثمار طاقاتها في بناء مبادرات فاعلة على المستويين المحلي والعربي.