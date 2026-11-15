جهود متواصلة لإدارة المرور والدفاع المدني للحد من آثار حوادث السير في سوريا

دمشق-سانا‏

تتواصل جهود إدارة المرور في وزارة الداخلية وفرق الدفاع المدني السوري التابعة ‏لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، للحد من آثار الحوادث المرورية وحماية الأرواح، ‏من خلال الاستجابة السريعة للحوادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تأمين مواقع الحوادث واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.‏

وبينت إدارة المرور بالوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن ‏العدد ‏الإجمالي لحوادث السير التي حدثت في سوريا منذ بداية عام 2026 وحتى ‏تاريخه ‏بلغت 13627 حادث سير، تسببت بإصابة 8096 شخصاً ووفاة 1102 ‏آخرين بينهم ‏أطفال.‏

دور الدفاع المدني

من جهته، أكد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أهمية تعزيز الوعي المروري ‏وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة للحد من الحوادث وحماية الأرواح، مشيراً إلى أن ‏إحصائيات استجابة فرقه الميدانية منذ بداية عام 2026 تظهر تعاملها مع آلاف ‏حوادث السير، التي أسفرت عن مئات الوفيات وآلاف الإصابات.‏

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ولفت الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق إلى ‏أهمية استذكار أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم على الطرقات في سوريا، ‏واستحضار معاناة عائلاتهم، مؤكداً ضرورة تعزيز الوعي المروري وترسيخ ثقافة القيادة ‏الآمنة للحد من الحوادث وحماية الأرواح‏.

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وشدد الدفاع المدني على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، والالتزام بقواعدها ‏خطوة أساسية لمنع وقوع المآسي، ولحماية حياة مستخدمي الطرق.‏

ويصادف اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يوم الأحد الثالث من ‏شهر تشرين الثاني من كل عام، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذه ‏المناسبة في 26 تشرين الأول عام 2005.‏