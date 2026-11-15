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جهود متواصلة لإدارة المرور والدفاع المدني للحد من آثار حوادث السير في سوريا

photo 2026 11 15 16 00 17 جهود متواصلة لإدارة المرور والدفاع المدني للحد من آثار حوادث السير في سوريا
عنصر من الدفاع المدني خلال استجابة عاجلة لحادث سير- أرشيف سانا

دمشق-سانا‏

تتواصل جهود إدارة المرور في وزارة الداخلية وفرق الدفاع المدني السوري التابعة ‏لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، للحد من آثار الحوادث المرورية وحماية الأرواح، ‏من خلال الاستجابة السريعة للحوادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تأمين مواقع الحوادث واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.‏

وبينت إدارة المرور بالوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن ‏العدد ‏الإجمالي لحوادث السير التي حدثت في سوريا منذ بداية عام 2026 وحتى ‏تاريخه ‏بلغت 13627 حادث سير، تسببت بإصابة 8096 شخصاً ووفاة 1102 ‏آخرين بينهم ‏أطفال.‏

دور الدفاع المدني

من جهته، أكد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أهمية تعزيز الوعي المروري ‏وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة للحد من الحوادث وحماية الأرواح، مشيراً إلى أن ‏إحصائيات استجابة فرقه الميدانية منذ بداية عام 2026 تظهر تعاملها مع آلاف ‏حوادث السير، التي أسفرت عن مئات الوفيات وآلاف الإصابات.‏
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ولفت الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق إلى ‏أهمية استذكار أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم على الطرقات في سوريا، ‏واستحضار معاناة عائلاتهم، مؤكداً ضرورة تعزيز الوعي المروري وترسيخ ثقافة القيادة ‏الآمنة للحد من الحوادث وحماية الأرواح‏.
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وشدد الدفاع المدني على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، والالتزام بقواعدها ‏خطوة أساسية لمنع وقوع المآسي، ولحماية حياة مستخدمي الطرق.‏

ويصادف اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يوم الأحد الثالث من ‏شهر تشرين الثاني من كل عام، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذه ‏المناسبة في 26 تشرين الأول عام 2005.‏

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