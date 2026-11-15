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وزير الداخلية: اللقاء مع الوزير الحجار كان أخوياً ‏ومميزاً

الوزير وزير الداخلية: اللقاء مع الوزير الحجار كان أخوياً ‏ومميزاً
أنس خطاب وزير الداخلية السوري-سانا

دمشق-سانا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن لقاءه في دمشق ‏اليوم الأحد مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد ‏الحجار، ‌‏والوفد المرافق له كان أخوياً ومميزاً، وجرى ‏فيه بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ‏في القضايا ذات ‏الاهتمام المتبادل.‏

وقال الوزير خطاب عبر منصة “إكس”: أكدنا خلال ‏اللقاء عمق العلاقات ‌‏السورية اللبنانية، وحرصنا ‏المشترك على تطويرها في جميع ‏المجالات بما يخدم ‏أمن واستقرار البلدين والشعبين ‏الشقيقين.‏

وكان الوزير خطاب استعرض مع نظيره اللبناني لدى ‏استقباله له بدمشق مسار العلاقات الثنائية، ‏كما جرى مناقشة ‏سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي ‌‏الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ‏ويدعم ‏ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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