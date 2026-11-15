وزير الداخلية: اللقاء مع الوزير الحجار كان أخوياً ‏ومميزاً

دمشق-سانا
أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن لقاءه في دمشق اليوم الأحد مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، والوفد المرافق له كان أخوياً ومميزاً، وجرى فيه بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وقال الوزير خطاب عبر منصة “إكس”: أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان الوزير خطاب استعرض مع نظيره اللبناني لدى استقباله له بدمشق مسار العلاقات الثنائية، كما جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.