مانغا حارم بإدلب.. وفرة في البساتين وتحديات تمتد من كلفة الإنتاج إلى قدرة المستهلك

إدلب-سانا‏

تجدد ثمار المانغا (الكاكي) البرتقالية في بساتين حارم بريف إدلب الشمالي حيوية الموسم الزراعي ‏الخريفي، حاملة معها فرص عمل ومصادر دخل لمئات العائلات، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن ‏تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الأجور، رغم وفرة ‏المحصول وأهميته الاقتصادية للمنطقة.‏

ويمتد موسم القطاف من مطلع تشرين الأول حتى العشرين من كانون الأول حيث تخضع الثمار ‏للتخمير خمسة أيام لاستكمال نضجها، قبل توضيبها وشحنها إلى أسواق دمشق وحلب والمحافظات ‏الأخرى، ضمن دورة عمل تشمل المزارعين والعمال وسائقي النقل والتجار.‏

وفرة الإنتاج تصطدم بارتفاع التكاليف ‏

أوضح المزارع هاشم غزال في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الموسم يشكل مصدر رزق ‏لشرائح واسعة من المجتمع المحلي إلا أن ارتفاع تكاليف المبيدات ومعاملات تجهيز الثمار وأجور ‏العمال والنقل ومواد التعبئة تقلص أرباح المزارعين، مشيراً إلى أن وفرة الإنتاج هذا العام حالت ‏دون تكبدهم خسائر أكبر، وأن موجة الصقيع الأخيرة لم تؤثر في محصول الكاكي.‏

وفي المقابل، يواجه العمال ظروفاً معيشية صعبة حيث يشير العامل محمد رامي بكرو في تصريح ‏مماثل إلى أنه يعمل ساعات طويلة باليوم مقابل أجر زهيد لا يكفي لتغطية نفقات السكن ‏والخدمات والغذاء، مطالباً بتحسين الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة.

الكاكي بين مذاق الخريف ومرارة تكاليف الإنتاج

وأوضح رئيس دائرة زراعة منطقة حارم المهندس صلاح حيدر، لـ سانا، أن الكاكي من أبرز ‏الفواكه الخريفية في المنطقة، وتتميز بقيمتها الغذائية وتوفرها في فترة تقل فيها أصناف الفاكهة ‏الأخرى، مبيناً وجود أصناف قابضة، أبرزها الصنف المحلي «هاشم» الذي يحتاج إلى معاملات ‏لإزالة الطعم القابض، وأصناف أجنبية غير قابضة يمكن استهلاكها مباشرة.

وقدّر حيدر عدد أشجار الكاكي بنحو 20 ألف شجرة، موزعة بين حارم وريف العاصي وصولاً إلى ‏دركوش، بإنتاج يقدر بنحو 4500 طن هذا الموسم، فيما تواصل مديرية زراعة إدلب تقديم ‏الإرشادات للمزارعين بشأن إدارة المحصول ومكافحة الآفات.

وتبرز الصناعات الغذائية التحويلية كأحد الخيارات الواعدة لتوسيع الاستفادة من هذا الإنتاج، ‏وإطالة فترة توافره في الأسواق والحد من الاختناقات التسويقية، بما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة أمام ‏المزارعين.

وبين وفرة الثمار وارتفاع كلفة إنتاجها، تظل تنمية قطاع الكاكي في حارم مرتبطة بتخفيف أعباء ‏المزارعين، وتحسين أجور العاملين، وتطوير التسويق والتصنيع الغذائي، بما يضمن أن تنعكس ‏خيرات الموسم على جميع حلقات الإنتاج، من البستان إلى مائدة المستهلك.