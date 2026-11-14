محافظ حمص يبحث مع وفد أممي دعم العائدين من اللجوء والنزوح

حمص-سانا
بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” برئاسة مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات أنطون ليس غارسيا، واقع العائدين من اللجوء والنزوح، وسبل تعزيز الدعم المقدَّم لهم.
وذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين أكدا أهمية تأمين الخدمات الأساسية للعائلات العائدة، ودعم ترميم المنازل وتأهيل المرافق الخدمية.
كما بحث الجانبان توسيع برامج دعم المشاريع الصغيرة وسبل العيش، ما يساعد العائلات على الاستقرار وإعادة بناء حياتها في مناطق عودتها.
وكان النعسان بحث في حزيران الماضي مع مديري وممثلي مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة، آليات الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية، مع التركيز على دعم المناطق التي تشهد عودة متزايدة للأهالي.