محافظ حمص يبحث مع وفد أممي دعم العائدين من اللجوء والنزوح

حمص-سانا‏

بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين “‏UNHCR‏” برئاسة مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات أنطون ‏ليس غارسيا، واقع العائدين من اللجوء والنزوح، وسبل تعزيز الدعم المقدَّم لهم.‏

وذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين أكدا أهمية ‏تأمين الخدمات الأساسية للعائلات العائدة، ودعم ترميم المنازل وتأهيل المرافق ‏الخدمية.‏

كما بحث الجانبان توسيع برامج دعم المشاريع الصغيرة وسبل العيش، ما يساعد ‏العائلات على الاستقرار وإعادة بناء حياتها في مناطق عودتها.‏

وكان النعسان بحث في حزيران الماضي مع مديري وممثلي مكاتب الأمم المتحدة ‏والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة، آليات الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية ‏الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية، مع التركيز على دعم المناطق التي تشهد عودة ‏متزايدة للأهالي.‏