إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع “صدى الصمود” في منطقة منبج

حلب-سانا
تحرك رتل من الآليات الثقيلة يتبع لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش العربي السوري، اليوم السبت إلى منطقة منبج في ريف حلب، للمشاركة بمشروع “صدى الصمود”، الذي يستهدف إزالة السواتر الترابية، وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية بالمنطقة.
وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، أعلنت أمس الأول الخميس عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع ”صدى الصمود” في منبج وريفها، بإشراف المحافظة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة وزارة الدفاع والجهات المعنية.
ويتضمن المشروع إزالة السواتر وردم الخنادق على امتداد 841 كيلومتراً في مدن وقرى المحافظة، استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت في منطقة أعزاز، بهدف تهيئة الظروف لعودة الأهالي بأمان، وتمكينهم من استعادة أراضيهم الزراعية واستثمارها.
وكان مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب محمد هاشم الرجب أوضح في تصريح سابق لسانا، أن المرحلة الأولى أُنجزت في ريف حلب الشمالي ومنطقة أعزاز، وشملت إزالة سواتر ترابية بطول 202 كيلومتر.