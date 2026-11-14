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إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع “صدى الصمود” في منطقة منبج

14 4 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
رتل من آليات ثقيلة يتبع للجيش العربي السوري يتجه إلى منبج للمشاركة في مشروع صدى الصمود-حلب-14-11-2026-سانا

حلب-سانا‏

تحرك رتل من الآليات الثقيلة يتبع لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش العربي السوري، اليوم السبت إلى منطقة منبج في ‏ريف حلب، ‏للمشاركة بمشروع “صدى الصمود”، الذي يستهدف إزالة السواتر الترابية، وردم الخنادق في 255 مدينة وقرية ‏بالمنطقة.‏

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، أعلنت أمس الأول الخميس عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع ‏”صدى ‏الصمود” في منبج وريفها، بإشراف المحافظة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة وزارة الدفاع والجهات ‏المعنية.‏

ويتضمن المشروع إزالة السواتر وردم الخنادق على امتداد 841 كيلومتراً في مدن وقرى المحافظة، استكمالاً للمرحلة ‏الأولى التي ‏نُفذت في منطقة أعزاز، بهدف تهيئة الظروف لعودة الأهالي بأمان، وتمكينهم من استعادة أراضيهم الزراعية ‏واستثمارها.‏

وكان مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب محمد هاشم الرجب أوضح في تصريح سابق لسانا، أن المرحلة الأولى ‏أُنجزت في ‏ريف حلب الشمالي ومنطقة أعزاز، وشملت إزالة سواتر ترابية بطول 202 كيلومتر.‏

s7JnE4kS 1 18 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
2 10 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
mIlr6c9A 5 9 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
6 11 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
8 4 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
9 7 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
10 8 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
12 6 إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع تشارك بمشروع "صدى الصمود" في منطقة منبج
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