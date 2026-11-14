وفاتان و12 إصابة جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية‏ ‏

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 12 آخرون، جراء حوادث سير في عدة مناطق سورية خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بأن فرقه استجابت لـ13 حادث سير أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ36 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ36 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وأكد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير عدة في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.