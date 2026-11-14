وفاتان و12 إصابة جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية‏ ‏

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 12 آخرون، جراء حوادث سير في عدة مناطق سورية خلال الـ24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بأن فرقه استجابت لـ13 حادث سير أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 12 ‏آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ36 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ36 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم ‏إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

وأكد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وكان توفي 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير عدة في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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