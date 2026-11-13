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وفاة 3 أشخاص جراء تصادم صهريجين واندلاع حريق فيهما على طريق حمص-طرطوس

photo 7 2026 11 13 00 36 55 وفاة 3 أشخاص جراء تصادم صهريجين واندلاع حريق فيهما على طريق حمص-طرطوس
تصادم صهريجين لنقل الفيول واندلاع حريق فيهما-حمص 12-11-2026-سانا

حمص-سانا

توفي 3 أشخاص اليوم الخميس جراء حادث سير وقع بين صهريجين لنقل الفيول على طريق حمص ـ طرطوس قرب قرية الهيثمية.

وذكر الدفاع المدني السوري أن الحادث تسبب باندلاع حريق بالصهريجين مشيراً إلى أن فرقه في حمص استجابت ‏للحادث وأخمدت الحريق وعملت على تأمين الموقع بالتعاون مع الجهات المختصة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير والمارة.

ولفت إلى أن الفرق وعقب الانتهاء من عمليات الإخماد، باشرت البحث عن سائقي الصهريجين، حيث عثرت على جثامين ثلاثة أشخاص متفحمة بالكامل، وعملت على انتشال الرفات وتسليمها إلى الطبابة الشرعية في مشفى تلكلخ الوطني.

وكان شخص توفي ‏وأصيب أربعة آخرون في 13 أيلول الماضي، جراء حادث ‏سير ناتج عن انزلاق وتصادم ثلاث سيارات بسبب تسرب مادة ‏الفيول على طريق حمص طرطوس قرب مدينة تلكلخ‎.‎

photo 8 2026 11 13 00 36 56 وفاة 3 أشخاص جراء تصادم صهريجين واندلاع حريق فيهما على طريق حمص-طرطوس
photo 4 2026 11 13 00 36 55 وفاة 3 أشخاص جراء تصادم صهريجين واندلاع حريق فيهما على طريق حمص-طرطوس
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