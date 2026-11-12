مناورة في اللاذقية تحاكي مخاطر “التنين البحري” وتختبر جاهزية فرق الطوارئ

اللاذقية-سانا

نفذت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية، اليوم الخميس، مناورة بعنوان “التنين البحري”، تحاكي حدوث هذه الظاهرة وما قد تسببه من أضرار وإصابات ووفيات، بهدف اختبار جاهزية المؤسسات والفرق المعنية وتعزيز التنسيق بينها لضمان سرعة الاستجابة والحد من الخسائر.

وأوضح مدير المديرية عبد الكافي كيال لـ سانا، أن المناورة تهدف إلى تقييم جاهزية المؤسسات المشاركة وكفاءة كوادرها وإمكاناتها، وتحديد احتياجاتها من المعدات والخبرات.

محاكاة مخاطر التنين البحري في المناطق الشاطئية

وبيّن كيال أن السيناريو تناول المخاطر المحتملة على المناطق الشاطئية، بما فيها الإصابات والأضرار التي قد تطال الأشخاص والآليات والمنشآت، مشيراً إلى مشاركة مديرية الصحة ووزارات الداخلية والدفاع والطاقة والأكاديمية البحرية وخفر السواحل وجهات داعمة، حيث اختُبرت آليات التنسيق وتوزيع الأدوار وتأمين المواقع المتضررة.

ولفت كيال إلى أن نتائج المناورة ستسهم في إعداد خطط لتطوير قدرات الفرق ورفدها بالإمكانات اللازمة، مؤكداً أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالفرق المستجيبة والمنقذة لتسهيل عملها وتحقيق استجابة فعّالة في حالات الطوارئ.

اختبار الاستجابة الصحية والإسعافية

من جهته، أوضح مدير الصحة في اللاذقية بشير تاج الدين في تصريح مماثل، أن مشاركة المديرية جاءت ضمن استجابة متعددة القطاعات، لاختبار جاهزية الفرق وفاعلية التنسيق والعمل المشترك في التعامل مع الكوارث.

وأشار إلى أن المشاركة تضمنت ثلاث سيارات إسعاف بطواقمها، وإنشاء خيمة طبية للفرز، لمحاكاة تقييم المصابين وتحديد الحالات الأكثر خطورة وتقديم الإسعافات العاجلة لها وفق الأولويات.

أهمية الفرز الإسعافي في الكوارث

بدوره، أوضح مدير وحدة الإسعاف والطوارئ في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري سعد فتوى، أن المنظمة شاركت بأربع فرق إسعافية تولت الفرز الأولي للمصابين وفق درجة الخطورة وأولوية النقل، ثم نقلهم إلى خيمة الفرز الثانوي لاستكمال التقييم الطبي.

وبيّن فتوى أن الفرز الإسعافي يساعد على تحديد الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً، ولا سيما في الكوارث التي قد يتجاوز فيها عدد المصابين القدرة الاستيعابية للفرق العاملة، لافتاً إلى أن التنسيق مع الجهات الوطنية يسهم في توحيد الجهود وتحسين الاستجابة.

وتُعدّ ظاهرة التنين البحري من الظواهر الجوية التي قد تشكل خطراً على المناطق الساحلية، لما قد تسببه من أضرار مادية وإصابات بشرية تستدعي تدخلاً سريعاً من فرق الإنقاذ والإسعاف.