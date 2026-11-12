مجمّع يلبغا.. استثمار للثروات المعطّلة وإحياء للأصول الوقفية

دمشق-سانا
بعد أكثر من أربعة عقود من الجمود والتوقف، يعود الأمل تدريجياً لإحياء مشروع مجمّع يلبغا التجاري في قلب العاصمة دمشق، حيث بدأت مديرية أوقاف دمشق أعمال إكساء وتجهيز المجمع، وفق رؤية تطويرية شاملة تسعى إلى تحويله لواجهة اقتصادية وسياحية وثقافية متكاملة، فضلاً عن تعزيز العائد الوقفي، بما يخدم التنمية المستدامة.
وأوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الخطة التطويرية تقوم على إعادة هيكلة شاملة تبدأ بمسابقة معمارية لتطوير الواجهات الخارجية، بما ينسجم تماماً مع الهوية الثقافية والتاريخية لدمشق، بالتوازي مع إزالة المسابح الطابقية والتعديات الجانبية لإعادة تنظيم المساحات وتحقيق الاستفادة المثلى من كامل المشروع مع استكمال الإكساءات الداخلية لتتلاءم مع طبيعة الاستخدامات الجديدة للمجمع.
حملة تحفيزية للمسابقة المعمارية
بيّن بيرقدار أنه من المقرر إطلاق حملة تحفيزية للمسابقة في الثامن من الشهر المقبل، بالتزامن مع ذكرى التحرير، من خلال طرح فكرة إبداعية تعكس أهمية المشروع ورمزيته المعمارية والعمرانية، أما الإعلان الرسمي عن المسابقة وفتح باب التسجيل والمشاركة، فمن المخطط أن يكونا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته، عبر حملة إعلامية واسعة تشمل منصات التواصل الاجتماعي، والمنصات العالمية المتخصصة بالمسابقات المعمارية، إضافة إلى الشاشات الطرقية والصحف والإذاعات والقنوات الإخبارية.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن شروط ومعايير وأهداف المسابقة ضمن الإعلان الرسمي ودفتر الشروط الخاص بها، بما يوضح متطلبات المشاركة والأسس الفنية والمعمارية التي ستعتمدها لجنة التحكيم في تقييم المشاريع واختيار التصميم الفائز.
الجدول الزمني للمشروع
أشار معاون الوزير إلى أنه من المتوقع، الانتهاء من أعمال الإكساء الخارجي للواجهات مطلع عام 2028، وذلك وفق البرنامج الزمني المعتمد، مع العمل على استكمال المراحل التنفيذية وفق الخطط الموضوعة.
ولفت بيرقدار إلى أنه نتيجة سنوات طويلة من التعثر وسوء الإدارة والفساد الذي شهدته وزارة الأوقاف في عهد النظام البائد، بقي المجمع كتلة إنشائية ضخمة غير مكتملة تشكّل عبئاً بصرياً وعمرانياً على قلب دمشق، رغم موقعه الاستراتيجي وأهميته المعمارية.
وبيّن أنه بعد عدة محاولات غير ناجحة لاستثماره، اتخذت الوزارة قراراً بإعادة إحياء المشروع واستكماله وطرحه للاستثمار وفق رؤية جديدة، موضحاً أن الخطوة الأولى كانت بفسخ العقد المبرم مع شركة “نقطة تقاطع”، تلا ذلك تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة المخططات القائمة وتقييم الوضع الراهن، ووضع التصورات والحلول اللازمة لتطوير المشروع وإعادة تفعيله.
تعديلات وتغييرات نوعية
وفيما يتعلق بالتغييرات المعمارية للمجمع، قال بيرقدار: “إن المشروع يتضمن إزالة المسبحين القائمين في الطابق الرابع وإعادة توظيف المساحات الناتجة عنهما، واستحداث مدخل جديد للمجمع والمرآب من جهة ساحة المرجة، وإنشاء مصاعد بانورامية على الواجهة المطلة على الساحة وأخرى داخلية”.
وأضاف: “إن التصميم الجديد يتضمن مطعماً دوّاراً يُطمح أن يكون من المنشآت الأكبر في بلاد الشام ليوفر إطلالة بانورامية ساحرة على دمشق، إلى جانب مهبط لطائرات الهليكوبتر التجارية لتنظيم رحلات سياحية جوية فوق المعالم التاريخية للمدينة، إلى جانب تخصيص الطوابق الأربعة العليا لإنشاء فندق من مستوى أربع نجوم، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التشغيل والسلامة والوصول والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تكامل هذه المرافق مع محيط المشروع العمراني والمروري”.
صرح تجاري وسياحي ومعرفي
لفت معاون وزير الأوقاف إلى أن المجمع سيضم مكتبة وقفية كبرى تفوق المكتبة الحالية بعدة أضعاف لتشكل مركزاً ثقافياً يخدم طلاب الجامعات والباحثين، ويحتضن أيضاً أسواقاً للذهب وغيره من المجوهرات ومتاجر لعلامات تجارية عالمية.
وحول قدرة البنية التحتية المحيطة بساحة المرجة والمنطقة المجاورة على استيعاب حركة المرور والسياح، أوضح أن تنظيم الحركة المرورية وتأمين مواقف السيارات يُعدّان من أبرز التحديات التي يتم العمل على معالجتها ضمن دراسة المشروع، ولذلك جرى التنسيق مع محافظة دمشق ووزارة النقل لوضع حلول مناسبة لتعديل حركة السير وتنظيم الدخول والخروج لتخفيف الضغط المروري عن المنطقة.
معالجة نقص مواقف السيارات
وأكد بيرقدار أن المشروع يستهدف معالجة واحدة من أبرز مشكلات مدينة دمشق وهي نقص مواقف السيارات، من خلال تأمين ما يقارب 800 موقف موزعة بين المرآب الطابقي تحت الأرض ومنظومة المصاعد الهيدروليكية المخصصة للسيارات.
يتجاوز إحياء مجمّع يلبغا مجرد استكمال مبنى توقّف العمل فيه لعقود طويلة، ليُمثل إعادة إحياء لقيمة وقفية عريقة، واستثماراً حقيقياً لثروة وطنية معطّلة، وإضافة نوعية للواقع الاقتصادي والعمراني والثقافي في قلب العاصمة.