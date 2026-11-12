مجمّع يلبغا.. استثمار للثروات المعطّلة وإحياء للأصول الوقفية

دمشق-سانا‏

بعد أكثر من أربعة عقود من الجمود والتوقف، يعود الأمل تدريجياً لإحياء مشروع مجمّع يلبغا التجاري في قلب العاصمة دمشق، حيث ‏بدأت مديرية أوقاف دمشق أعمال إكساء وتجهيز المجمع، وفق رؤية تطويرية شاملة تسعى إلى تحويله لواجهة اقتصادية وسياحية ‏وثقافية متكاملة، فضلاً عن تعزيز العائد الوقفي، بما يخدم التنمية المستدامة.‏

وأوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الخطة التطويرية تقوم على إعادة هيكلة ‏شاملة تبدأ بمسابقة معمارية لتطوير الواجهات الخارجية، بما ينسجم تماماً مع الهوية الثقافية والتاريخية لدمشق، بالتوازي مع إزالة ‏المسابح الطابقية والتعديات الجانبية لإعادة تنظيم المساحات وتحقيق الاستفادة المثلى من كامل المشروع مع استكمال الإكساءات ‏الداخلية لتتلاءم مع طبيعة الاستخدامات الجديدة للمجمع.‏

حملة تحفيزية للمسابقة المعمارية

بيّن بيرقدار أنه من المقرر إطلاق حملة تحفيزية للمسابقة في الثامن من الشهر المقبل، بالتزامن مع ذكرى التحرير، من خلال طرح ‏فكرة إبداعية تعكس أهمية المشروع ورمزيته المعمارية والعمرانية، أما الإعلان الرسمي عن المسابقة وفتح باب التسجيل والمشاركة، ‏فمن المخطط أن يكونا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته، عبر حملة إعلامية واسعة تشمل منصات التواصل الاجتماعي، ‏والمنصات العالمية المتخصصة بالمسابقات المعمارية، إضافة إلى الشاشات الطرقية والصحف والإذاعات والقنوات الإخبارية.‏

وذكر أنه سيتم الإعلان عن شروط ومعايير وأهداف المسابقة ضمن الإعلان الرسمي ودفتر الشروط الخاص بها، بما يوضح متطلبات ‏المشاركة والأسس الفنية والمعمارية التي ستعتمدها لجنة التحكيم في تقييم المشاريع واختيار التصميم الفائز.‏

الجدول الزمني للمشروع

أشار معاون الوزير إلى أنه من المتوقع، الانتهاء من أعمال الإكساء الخارجي للواجهات مطلع عام 2028، وذلك وفق البرنامج الزمني ‏المعتمد، مع العمل على استكمال المراحل التنفيذية وفق الخطط الموضوعة.‏

ولفت بيرقدار إلى أنه نتيجة سنوات طويلة من التعثر وسوء الإدارة والفساد الذي شهدته وزارة الأوقاف في عهد النظام البائد، بقي ‏المجمع كتلة إنشائية ضخمة غير مكتملة تشكّل عبئاً بصرياً وعمرانياً على قلب دمشق، رغم موقعه الاستراتيجي وأهميته المعمارية.‏

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وبيّن أنه بعد عدة محاولات غير ناجحة لاستثماره، اتخذت الوزارة قراراً بإعادة إحياء المشروع واستكماله وطرحه للاستثمار وفق ‏رؤية جديدة، موضحاً أن الخطوة الأولى كانت بفسخ العقد المبرم مع شركة “نقطة تقاطع”، تلا ذلك تشكيل لجنة فنية متخصصة ‏لدراسة المخططات القائمة وتقييم الوضع الراهن، ووضع التصورات والحلول اللازمة لتطوير المشروع وإعادة تفعيله.‏

تعديلات وتغييرات نوعية

وفيما يتعلق بالتغييرات المعمارية للمجمع، قال بيرقدار: “إن المشروع يتضمن إزالة المسبحين القائمين في الطابق الرابع وإعادة ‏توظيف المساحات الناتجة عنهما، واستحداث مدخل جديد للمجمع والمرآب من جهة ساحة المرجة، وإنشاء مصاعد بانورامية على ‏الواجهة المطلة على الساحة وأخرى داخلية”.‏

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‏وأضاف: “إن التصميم الجديد يتضمن مطعماً دوّاراً يُطمح أن يكون من المنشآت الأكبر في بلاد الشام ليوفر إطلالة بانورامية ساحرة ‏على دمشق، إلى جانب مهبط لطائرات الهليكوبتر التجارية لتنظيم رحلات سياحية جوية فوق المعالم التاريخية للمدينة، إلى جانب ‏تخصيص الطوابق الأربعة العليا لإنشاء فندق من مستوى أربع نجوم، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التشغيل والسلامة والوصول ‏والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تكامل هذه المرافق مع محيط المشروع العمراني والمروري”.‏

صرح تجاري وسياحي ومعرفي

لفت معاون وزير الأوقاف إلى أن المجمع سيضم مكتبة وقفية كبرى تفوق المكتبة الحالية بعدة أضعاف لتشكل مركزاً ثقافياً يخدم ‏طلاب الجامعات والباحثين، ويحتضن أيضاً أسواقاً للذهب وغيره من المجوهرات ومتاجر لعلامات تجارية عالمية.‏

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وحول قدرة البنية التحتية المحيطة بساحة المرجة والمنطقة المجاورة على استيعاب حركة المرور والسياح، أوضح أن تنظيم الحركة ‏المرورية وتأمين مواقف السيارات يُعدّان من أبرز التحديات التي يتم العمل على معالجتها ضمن دراسة المشروع، ولذلك جرى ‏التنسيق مع محافظة دمشق ووزارة النقل لوضع حلول مناسبة لتعديل حركة السير وتنظيم الدخول والخروج لتخفيف الضغط المروري ‏عن المنطقة.‏

معالجة نقص مواقف السيارات

وأكد بيرقدار أن المشروع يستهدف معالجة واحدة من أبرز مشكلات مدينة دمشق وهي نقص مواقف السيارات، من خلال تأمين ما ‏يقارب 800 موقف موزعة بين المرآب الطابقي تحت الأرض ومنظومة المصاعد الهيدروليكية المخصصة للسيارات.‏

يتجاوز إحياء مجمّع يلبغا مجرد استكمال مبنى توقّف العمل فيه لعقود طويلة، ليُمثل إعادة إحياء لقيمة وقفية عريقة، واستثماراً حقيقياً ‏لثروة وطنية معطّلة، وإضافة نوعية للواقع الاقتصادي والعمراني والثقافي في قلب العاصمة.‏