ضبط ورشة لتصنيع البنزين المغشوش بمواد بدائية في بيت سحم بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، ورشة غير مرخصة تعمل على تصنيع وبيع البنزين المغشوش في منطقة بيت سحم بريف دمشق، وذلك في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية المستهلك، والحد من ظاهرة الغش في المواد الأساسية.

وأوضح مدير المديرية عبدالسلام خالد، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الورشة المضبوطة كانت تعتمد على خلط مواد بدائية وغير مرخصة، حيث أقر المخالف بقيامه بمزج مادة الأوكزالين مع مادة الميثانول، وإضافة كمية من الصبغة الخضراء للحصول على مادة يروِّجها في الأسواق على أنها بنزين مخصَّص للسيارات، ما يُمثِّل مخالفة صريحة وخطيرة تهدد سلامة المركبات والمواطنين.

وأشار خالد إلى أن الدوريات صادرت كل الأدوات المستخدمة في عملية الغش والتي شملت مضخة كهربائية وبطارية وصبغة وعبوات بلاستيكية، إضافة إلى الكميات المضبوطة من البنزين المغشوش، كما أغلقت الورشة بالشمع الأحمر، وختمتها أصولاً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

وأكد خالد استمرار الحملات الرقابية المشدَّدة لضبط المخالفات وحماية المواطنين من المواد المغشوشة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة.

ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال ‏الأسبوع الماضي، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.‏