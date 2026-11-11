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إصابة طفلين شقيقين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا

photo 2026 11 11 14 38 32 إصابة طفلين شقيقين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا
لغم تظهر بعض أجزاءه من تراب-أرشيف سانا

درعا-سانا

أُصيب طفلان شقيقان، يبلغ أحدهما من العمر خمساً و الآخر ست سنوات، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد ‏في بلدة النعيمة بريف درعا.‏

وأوضح مدير مشفى درعا الوطني محمد علي حمد، لـ سانا، أن الحالة الصحية للطفلين مستقرة، رغم إصابتهما بشظايا ‏في أنحاء متفرقة من جسميهما، مشيراً إلى أنهما يتلقيان الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة لتقييم إصابتيهما ‏والاطمئنان على وضعهما الصحي.‏

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد في مختلف المناطق السورية تشكل خطراً على حياة ‌‏المدنيين ‏والعسكريين، حيث قُتل ثلاثة أطفال الإثنين الماضي جراء انفجار لغمٍ أرضي في ‏منطقة الدوة غرب مدينة ‏تدمر بريف ‏حمص الشرقي.‏

‏وبهدف حماية الأهالي وتسهيل عودة المهجرين إلى ‏مناطقهم الأصلية، تواصل فرق ‏الهندسة في وزارة الدفاع القيام ‏بتفكيك الألغام وغيرها من مخلفات ‏الحرب.‏

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