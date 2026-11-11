إصابة طفلين شقيقين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا

درعا-سانا

أُصيب طفلان شقيقان، يبلغ أحدهما من العمر خمساً و الآخر ست سنوات، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد ‏في بلدة النعيمة بريف درعا.‏

وأوضح مدير مشفى درعا الوطني محمد علي حمد، لـ سانا، أن الحالة الصحية للطفلين مستقرة، رغم إصابتهما بشظايا ‏في أنحاء متفرقة من جسميهما، مشيراً إلى أنهما يتلقيان الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة لتقييم إصابتيهما ‏والاطمئنان على وضعهما الصحي.‏

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد في مختلف المناطق السورية تشكل خطراً على حياة ‌‏المدنيين ‏والعسكريين، حيث قُتل ثلاثة أطفال الإثنين الماضي جراء انفجار لغمٍ أرضي في ‏منطقة الدوة غرب مدينة ‏تدمر بريف ‏حمص الشرقي.‏

‏وبهدف حماية الأهالي وتسهيل عودة المهجرين إلى ‏مناطقهم الأصلية، تواصل فرق ‏الهندسة في وزارة الدفاع القيام ‏بتفكيك الألغام وغيرها من مخلفات ‏الحرب.‏