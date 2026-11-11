إدارة الحج تقرر تعويض الحجاج المتضررين من تحويل مسار رحلات العودة في موسم 1447 هـ

دمشق-سانا‏

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، قراراً بتعويض الحجاج الذين تضرروا جراء الظروف ‏الطارئة التي شهدها موسم حج عام 1447هـ، وأدت إلى تحويل مسار بعض رحلات عودة الحجاج السوريين للهبوط في ‏مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومن ثم نقلهم براً إلى سوريا.‏

وذكرت الإدارة، عبر قناتها على التلغرام، أن التعويض يبلغ 17,670 ليرة سورية لكل حاج متضرر، ما يعادل 121 ‏دولاراً أمريكياً، وذلك استناداً إلى رسالة الإدارة المتعلقة بالحفاظ على حقوق الحجاج ومقتضيات المصلحة العامة.‏

وأوضحت أن تسليم المستحقات المالية يبدأ في الـ16 من تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الـ24 من كانون الأول ‏المقبل، عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، على أن يتم الصرف بالليرة السورية حصراً خلال ‏هذه المدة.‏

وأكدت الإدارة أن انتهاء المدة المحددة للصرف عبر المؤسسة السورية للبريد لا يسقط حق أي مستفيد في استلام ‏مستحقاته، إذ يمكن لمن لم يتمكنوا من قبضها خلالها، مراجعة فروع إدارة الحج والعمرة اعتباراً من الثالث من كانون ‏الثاني 2027، لاستلام المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي، وفق الكشوف والبيانات المعتمدة لديها.‏

وبيّنت أن صرف المستحقات يتم بحضور الحاج المعني شخصياً أو وكيله القانوني أصولاً، بعد التحقق من الهوية ‏ومطابقة البيانات مع الكشوف المعتمدة.‏

وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عدّلت في الثامن من حزيران الماضي مسار رحلتين مخصصتين لعودة ‏الحجاج السوريين، وحددت وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، قادمتين من مطار الأمير محمد بن عبد ‏العزيز في المدينة المنورة، في ضوء مستجدات الظروف الإقليمية آنذاك.‏