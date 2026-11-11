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إدارة الحج تقرر تعويض الحجاج المتضررين من تحويل مسار رحلات العودة في موسم 1447 هـ

إدارة الحج والعمرة إدارة الحج تقرر تعويض الحجاج المتضررين من تحويل مسار رحلات العودة في موسم 1447 هـ
إدارة الحج والعمرة- دمشق- سانا

دمشق-سانا‏

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، قراراً بتعويض الحجاج الذين تضرروا جراء الظروف ‏الطارئة التي شهدها موسم حج عام 1447هـ، وأدت إلى تحويل مسار بعض رحلات عودة الحجاج السوريين للهبوط في ‏مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومن ثم نقلهم براً إلى سوريا.‏

وذكرت الإدارة، عبر قناتها على التلغرام، أن التعويض يبلغ 17,670 ليرة سورية لكل حاج متضرر، ما يعادل 121 ‏دولاراً أمريكياً، وذلك استناداً إلى رسالة الإدارة المتعلقة بالحفاظ على حقوق الحجاج ومقتضيات المصلحة العامة.‏

وأوضحت أن تسليم المستحقات المالية يبدأ في الـ16 من تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الـ24 من كانون الأول ‏المقبل، عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، على أن يتم الصرف بالليرة السورية حصراً خلال ‏هذه المدة.‏

وأكدت الإدارة أن انتهاء المدة المحددة للصرف عبر المؤسسة السورية للبريد لا يسقط حق أي مستفيد في استلام ‏مستحقاته، إذ يمكن لمن لم يتمكنوا من قبضها خلالها، مراجعة فروع إدارة الحج والعمرة اعتباراً من الثالث من كانون ‏الثاني 2027، لاستلام المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي، وفق الكشوف والبيانات المعتمدة لديها.‏

وبيّنت أن صرف المستحقات يتم بحضور الحاج المعني شخصياً أو وكيله القانوني أصولاً، بعد التحقق من الهوية ‏ومطابقة البيانات مع الكشوف المعتمدة.‏

وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عدّلت في الثامن من حزيران الماضي مسار رحلتين مخصصتين لعودة ‏الحجاج السوريين، وحددت وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، قادمتين من مطار الأمير محمد بن عبد ‏العزيز في المدينة المنورة، في ضوء مستجدات الظروف الإقليمية آنذاك.‏

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