ارتفاع بدرجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق ‏‏ ‏

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق ‏اليوم الأربعاء مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 ‏درجات مئوية، بفعل تأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏

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وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، أن الطقس خلال النهار يكون بارداً نسبياً بين الصحو والغائم ‏جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية ‏والشرقية والجزيرة. ‏

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذّر من حدوث الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة ‏الشمالية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول ليلاً لتصبح شرقية إلى جنوبية ‏شرقية في أغلب المناطق خفيفة السرعة، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون فيها غربية خفيفة ‏السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى: ‏