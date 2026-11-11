ارتفاع بدرجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق ‏‏ ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق اليوم الأربعاء مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، بفعل تأثر البلاد بمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ، أن الطقس خلال النهار يكون بارداً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية والشرقية والجزيرة.
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذّر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الشمالية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول ليلاً لتصبح شرقية إلى جنوبية شرقية في أغلب المناطق خفيفة السرعة، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون فيها غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
|دمشق: 18 /4
|ريف دمشق-القلمون: 13 / 1
|القنيطرة: 16 / 3
|درعا: 20 / 4
|السويداء: 17/ 5
|حمص: 18 / 3
|حماة: 17 / 4
|اللاذقية: 22 / 11
|طرطوس: 21 / 12
|حلب: 16 / 4
|إدلب: 17 / 4
|دير الزور: 18 / 3
|الرقة: 16 / 3
|الحسكة: 15 / 4