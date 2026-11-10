وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج

حمص-سانا‏

وضعت مديرية مناجم الفوسفات الشرقية وخنيفيس اليوم الثلاثاء، جهاز تحليل حديث ‏في مناجم الفوسفات بالصوانة وخنيفيس في ريف حمص الشرقي بالخدمة، بهدف رفع ‏دقة التحاليل الكيميائية وموثوقية نتائجها، وتسريع فحص العينات، بما يعزز كفاءة ‏العمل ويسهم في تحسين جودة الفوسفات المعدّ للتسويق.‏

وأوضح مدير مناجم الفوسفات في الصوانة وخنيفيس عبد الحميد الحمود في تصريح ‏لمراسل سانا، أن أهمية الجهاز تكمن في توفير الوقت وتعزيز مرونة العمل ودقة ‏النتائج، ولا سيما أن عمليات تحميل الفوسفات تجري على مدار اليوم، وتتطلب تحاليل ‏سريعة لتحديد نسب العناصر المطلوبة في الشحنات واختيار مواقع التوريد المناسبة ‏داخل المنجم، وفقاً للمواصفات المحددة من الجهات المتعاقدة والمستوردة.‏

الجهاز يوفر بيانات تحليلية أوسع

وأشار الحمود إلى أن الجهاز يتيح تحديد نسب خامس أكسيد الفوسفور (‏P2O5‌‏) ‏والرطوبة وأكسيد المغنيسيوم (‏MgO‏) والكلور، إضافة إلى عناصر أخرى مرافقة، ‏بينها العناصر النادرة والمشعة، ما يوفر بيانات تحليلية أوسع تساعد في ضبط ‏مواصفات المنتج وتلبية متطلبات التسويق.‏

الجهاز من أحدث الأجهزة في العالم

من جهته بيّن رئيس شعبة المخابر في مديرية مناجم الفوسفات الشرقية وخنيفيس، ‏الكيميائي أسامة سويدات في تصريح مماثل، أن الجهاز مقدّم من شركة رياق لصناعة ‏الأسمدة، ويُعد من أحدث أجهزة التحليل الموجودة حالياً في العالم، ويعتمد تقنية ‏البلازما المقترنة حثياً (‏ICP‏)، التي تتيح قياس أكثر من 20 عنصراً موجوداً في ‏الفوسفات، بما فيها العناصر ذات التراكيز المنخفضة، بدقة عالية.‏

ولفت سويدات إلى أن الجهاز ينجز تحليل العينة خلال نحو 10 دقائق بعد تحضيرها، ‏مع إمكانية تحليل ما يصل إلى 280 عينة، موضحاً أن هذه الإمكانيات تشكل إضافة ‏نوعية مقارنة بطرق التحليل التقليدية التي لم تكن تتيح تحديد تراكيز عدد من العناصر ‏بالدقة والإمكانيات التي يوفرها الجهاز الجديد.‏

ويأتي وضع الجهاز في الخدمة في إطار تطوير الإمكانيات الفنية للمخابر في مناجم ‏الفوسفات، وتعزيز الرقابة على جودة الخام ومطابقته للمواصفات المطلوبة، بما يدعم ‏كفاءة عمليات الإنتاج والتسويق، ويسهم في تعزيز دور قطاع الفوسفات في دعم ‏الاقتصاد الوطني.‏