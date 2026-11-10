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وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج

DJI 0021 وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
مناجم الفوسفات الشرقية-حمص 10-11-2026-سانا

حمص-سانا‏

وضعت مديرية مناجم الفوسفات الشرقية وخنيفيس اليوم الثلاثاء، جهاز تحليل حديث ‏في مناجم الفوسفات بالصوانة وخنيفيس في ريف حمص الشرقي بالخدمة، بهدف رفع ‏دقة التحاليل الكيميائية وموثوقية نتائجها، وتسريع فحص العينات، بما يعزز كفاءة ‏العمل ويسهم في تحسين جودة الفوسفات المعدّ للتسويق.‏

وأوضح مدير مناجم الفوسفات في الصوانة وخنيفيس عبد الحميد الحمود في تصريح ‏لمراسل سانا، أن أهمية الجهاز تكمن في توفير الوقت وتعزيز مرونة العمل ودقة ‏النتائج، ولا سيما أن عمليات تحميل الفوسفات تجري على مدار اليوم، وتتطلب تحاليل ‏سريعة لتحديد نسب العناصر المطلوبة في الشحنات واختيار مواقع التوريد المناسبة ‏داخل المنجم، وفقاً للمواصفات المحددة من الجهات المتعاقدة والمستوردة.‏

الجهاز يوفر بيانات تحليلية أوسع

1L3A6255 1 وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج

وأشار الحمود إلى أن الجهاز يتيح تحديد نسب خامس أكسيد الفوسفور (‏P2O5‌‏) ‏والرطوبة وأكسيد المغنيسيوم (‏MgO‏) والكلور، إضافة إلى عناصر أخرى مرافقة، ‏بينها العناصر النادرة والمشعة، ما يوفر بيانات تحليلية أوسع تساعد في ضبط ‏مواصفات المنتج وتلبية متطلبات التسويق.‏

الجهاز من أحدث الأجهزة في العالم

1L3A6252 وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج

من جهته بيّن رئيس شعبة المخابر في مديرية مناجم الفوسفات الشرقية وخنيفيس، ‏الكيميائي أسامة سويدات في تصريح مماثل، أن الجهاز مقدّم من شركة رياق لصناعة ‏الأسمدة، ويُعد من أحدث أجهزة التحليل الموجودة حالياً في العالم، ويعتمد تقنية ‏البلازما المقترنة حثياً (‏ICP‏)، التي تتيح قياس أكثر من 20 عنصراً موجوداً في ‏الفوسفات، بما فيها العناصر ذات التراكيز المنخفضة، بدقة عالية.‏

ولفت سويدات إلى أن الجهاز ينجز تحليل العينة خلال نحو 10 دقائق بعد تحضيرها، ‏مع إمكانية تحليل ما يصل إلى 280 عينة، موضحاً أن هذه الإمكانيات تشكل إضافة ‏نوعية مقارنة بطرق التحليل التقليدية التي لم تكن تتيح تحديد تراكيز عدد من العناصر ‏بالدقة والإمكانيات التي يوفرها الجهاز الجديد.‏

ويأتي وضع الجهاز في الخدمة في إطار تطوير الإمكانيات الفنية للمخابر في مناجم ‏الفوسفات، وتعزيز الرقابة على جودة الخام ومطابقته للمواصفات المطلوبة، بما يدعم ‏كفاءة عمليات الإنتاج والتسويق، ويسهم في تعزيز دور قطاع الفوسفات في دعم ‏الاقتصاد الوطني.‏

1L3A6283 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
1L3A6290 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
1L3A6325 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
1L3A6275 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
1L3A6312 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
1L3A6314 1 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
DJI 0003 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
DJI 0016 1 scaled وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
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