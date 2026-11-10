محافظة دمشق: تحويلات مرورية على المدخل الجنوبي لمدة 24 ساعة لاستكمال أعمال التأهيل

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق أنه سيتم إغلاق التحويلات الطرقية المؤدية إلى طرق المدخل الجنوبي (أوتوستراد ‏نهر عيشة) أمام حركة سير المركبات، اعتباراً من اليوم الثلاثاء استكمالاً لأعمال تأهيل الطريق المذكور.

وأوضحت المحافظة في منشور على قناتها على التلغرام، أنه سيتم إغلاق مسرب نفق الفحامة المتجه إلى ‏طريق نهر عيشة، وتحويل حركة السير لكل المركبات القادمة من الفحامة إلى النفق باتجاه الرامب الصاعد ‏إلى المتحلق الجنوبي باتجاه المزة حصراً.

كما سيتم تحويل حركة السير لكل المركبات القادمة من العقدة الخامسة على المتحلق الجنوبي والمتوجهة ‏إلى أوتوستراد درعا لتصبح باتجاه العقدة 12 في المزة، بينما سيتم تحويل حركة السير لكل المركبات ‏القادمة من العقدة 12 بالمزة على المتحلق الجنوبي والمتوجهة إلى أوتوستراد درعا لتصبح باتجاه العقدة ‏السادسة والخامسة.

وبينت المحافظة أن فترة الإغلاق ستكون لمدة 24 ساعة، داعية السائقين إلى التقيد بالشاخصات المرورية ‏حفاظاً على سلامتهم، وحسن سير الأعمال المنجزة.

وتنفذ محافظة دمشق أعمال تأهيل ومد قميص إسفلتي لمدخل المدينة الجنوبي ‏الذي يعد أحد محاور المرور ‏الرئيسية المؤدية إلى المدينة، ضمن خطة تستهدف ‏تحسين واقع الطريق ورفع كفاءته، وتعزيز انسيابية ‏الحركة المرورية والحد من ‏الاختناقات، ولا سيما على الطريق الواصل بين المدينة وأوتوستراد درعا.