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المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع

01 3 7 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
من المعرض الختامي لمشروع التأهيل المهني ودعم تأسيس الأعمال التجارية-إدلب 10-11-2026-سانا‏

إدلب-سانا‏

استعرض المعرض الختامي لمشروع التأهيل المهني ودعم تأسيس الأعمال التجارية، ‏الذي أقيم اليوم الثلاثاء في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، مخرجات تدريب ‌‏540 مستفيداً وفرص تحويل مهاراتهم إلى مشاريع إنتاجية، وذلك بعد 14 شهراً من ‏العمل نفذته مؤسسة شام الإنسانية بالتعاون مع منظمة قطر الخيرية.‏

01 5 2 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع

وأوضح منسق مشاريع التعافي المبكر في مؤسسة شام محمد زيدان في تصريح لـ ‏سانا، أن المشروع شمل أربع مناطق هي حلب ومدينة إدلب وجسر الشغور ومدينة ‏الأمل في منطقة صوران – أعزاز، وقدم تدريبات مهنية وفق احتياجات كل منطقة.‏

وأشار إلى أن اختصاصات التدريب في جسر الشغور شملت صناعة الريزن وتمديدات ‏الكهرباء وأنظمة التكييف والتبريد والطاقة الشمسية، على مدى ثلاثة أشهر، أعقبها ‏تدريب مماثل في إدارة الأعمال ومسار التوظيف لمدة ثلاثة أشهر.‏

وبيّن زيدان أن 255 مستفيداً حصلوا على منح لتأسيس مشاريعهم الخاصة، فيما ‏التحق 168 مستفيداً بمسار التوظيف، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف ‏بمنتجات المتدربين، وربطهم بأصحاب المصلحة وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.‏

01 18 1 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع

من جهتها ذكرت مسؤولة المشروع في جسر الشغور آلاء عصفور، أن البرنامج ‏استهدف الشباب والشابات بين 18 و40 عاماً ممن لديهم رغبة في العمل، واستفاد ‏منه في المدينة 95 متدرباً في اختصاصات الريزن للإناث، وصيانة الأجهزة ‏الكهربائية، والتكييف والتبريد والطاقة الشمسية، موضحة أن 74 منهم حصلوا على ‏منح وأطلقوا مشاريعهم الخاصة، بينما استفاد الباقون من مسار التوظيف والتحقوا ‏بوظائف مستمرة.‏

وعبّرت المستفيدة رشا حلاج عن تقديرها للتجربة التي ساعدتها على اكتساب مهنة ‏وتحقيق الاستقلالية والإسهام في إعالة أسرتها.‏

فيما أشارت ريم ديبو إلى أن المعرض أتاح التعريف بقدرات النساء المنتجات وأعمالهن ‏الفنية، معربة عن أملها بتوسيع التجربة لتشمل جميع المحافظات السورية

01 1 10 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
01 2 9 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
01 6 3 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
01 14 2 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
01 15 1 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
01 17 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
01 24 1 المعرض الختامي للتأهيل المهني في جسر الشغور.. 540 مستفيداً من التدريب ‏والمشاريع
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