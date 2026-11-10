القنيطرة.. تأهيل شبكة الكهرباء بثلاث قرى من بلدتي نبع الصخر ورسم الخوالد

القنيطرة-سانا



بدأت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل شبكة التوتر المنخفض في قرى أم باطنة وممتنة والمربعات التابعة لبلدتي نبع الصخر ورسم الخوالد، بهدف معالجة الاختناقات وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، تلبيةً لاحتياجات الأهالي.



وأوضح المهندس مأمون النهار من قسم الدراسات في الشركة، في تصريح لـ سانا، أن الورشات الفنية للشركة وضعت نحو 30 عموداً، بين خشبي ومشفّر، تمهيداً لتمديد الشبكات الهوائية اللازمة، وفق برنامج العمل المحدد.



وبيّن النهار أن المشروع يهدف إلى الحد من مشكلات ضعف التوتر وتحسين كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية وتقليل الفواقد الفنية، بما يسهم في توفير تغذية أكثر استقراراً تلبي احتياجات المشتركين.



وكانت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء بمحافظة القنيطرة بدأت في 29 الشهر الماضي، ‏أعمال وضع أعمدة جديدة واستبدال شبكة التوتر المنخفض في بلدة قصيبة وقرية ‏عين التينة بريف المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية.‏