‏26 معصرة زيتون بريف دمشق تحت الرقابة لضمان جودة الإنتاج والالتزام ‏بالتسعيرة

ريف دمشق-سانا
تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق، جولاتها الرقابية على معاصر الزيتون مع انطلاق الموسم الحالي، بهدف التأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية لأجور العصر وضمان جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن موسم عصر الزيتون انطلق في الـ 20 من تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والزراعة، والإدارة المحلية والبيئة، ومديرية الموارد المائية، لمراقبة عمل المعاصر، إلى جانب إصدار التسعيرة الرسمية لأجور العصر.
وأوضح خالد أن محافظة ريف دمشق تضم 26 معصرة بينها 5 متوقفة، وعدد من المعاصر قيد التجهيز للموسم الحالي، مبيناً أن الجولات الرقابية مستمرة لسحب عيّنات من مياه الجفت (ماء عصر الزيتون) والبيرين (تفل الزيتون الصلب) وزيت الزيتون، ومراقبة خطوط الإنتاج ضماناً للمواصفات ومكافحة الغش.
مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية
وبيّن خالد أن الجولات الرقابية تشمل متابعة مراحل إنتاج زيت الزيتون داخل المعاصر والتأكد من نظافة خطوط الإنتاج والتزامها بالشروط الصحية والفنية المعتمدة، إضافة إلى سحب عيّنات من الزيت ومياه الجفت والبيرين وإخضاعها للفحوص اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط وفق الأنظمة النافذة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع موسم الزيتون الحالي، بهدف تعزيز الرقابة على المعاصر، وضمان جودة زيت الزيتون ومخلفات العصر، والحد من الغش ومخالفات التسعيرة، بما يحافظ على سلامة الإنتاج وحقوق المزارعين والمستهلكين.