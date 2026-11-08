‏26 معصرة زيتون بريف دمشق تحت الرقابة لضمان جودة الإنتاج والالتزام ‏بالتسعيرة

ريف دمشق-سانا‏

تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق، جولاتها ‏الرقابية على معاصر الزيتون مع انطلاق الموسم الحالي، بهدف التأكد من الالتزام ‏بالتسعيرة الرسمية لأجور العصر وضمان جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد، في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن موسم عصر الزيتون انطلق في الـ 20 من ‏تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والزراعة، والإدارة المحلية والبيئة، ‏ومديرية الموارد المائية، لمراقبة عمل المعاصر، إلى جانب إصدار التسعيرة الرسمية ‏لأجور العصر.‏

وأوضح خالد أن محافظة ريف دمشق تضم 26 معصرة بينها 5 متوقفة، وعدد من ‏المعاصر قيد التجهيز للموسم الحالي، مبيناً أن الجولات الرقابية مستمرة لسحب عيّنات من ‏مياه الجفت (ماء عصر الزيتون) والبيرين (تفل الزيتون الصلب) وزيت الزيتون، ‏ومراقبة خطوط الإنتاج ضماناً للمواصفات ومكافحة الغش.‏

مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية

وبيّن خالد أن الجولات الرقابية تشمل متابعة مراحل إنتاج زيت الزيتون داخل ‏المعاصر والتأكد من نظافة خطوط الإنتاج والتزامها بالشروط الصحية والفنية ‏المعتمدة، إضافة إلى سحب عيّنات من الزيت ومياه الجفت والبيرين وإخضاعها ‏للفحوص اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وفي حال ثبوت أي ‏مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط وفق ‏الأنظمة النافذة.‏

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع موسم الزيتون الحالي، بهدف تعزيز الرقابة على ‏المعاصر، وضمان جودة زيت الزيتون ومخلفات العصر، والحد من الغش ومخالفات ‏التسعيرة، بما يحافظ على سلامة الإنتاج وحقوق المزارعين والمستهلكين.‏