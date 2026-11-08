تضرر جسر الصراف يفاقم معاناة 45 قرية في جبل التركمان بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا



تفاقمت معاناة أهالي 45 قرية في جبل التركمان بريف اللاذقية، جراء تضرر جسر الصراف على النهر الكبير الشمالي وانقطاع حركة العبور عليه بسبب الأمطار والسيول، ما اضطر السكان إلى سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة، وزاد أعباء تنقلاتهم اليومية، وأعاق وصولهم إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحية والتعليمية.



وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة فتح الطريق وإيجاد حل دائم يحد من تكرار تضرر الجسر مع الأمطار والسيول، مؤكدين أن استمرار انقطاعه لا يقتصر على صعوبة التنقل، بل يمتد تأثيره إلى التعليم والعمل والزراعة والحصول على الخدمات الصحية.

أعباء يومية

وأكد نضال ملا، من أهالي منطقة ربيعة، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الجسر يخدم بلدية الشحورة والقرى المحيطة بها، وأن انقطاعه أجبر الأهالي على سلوك طرق بديلة تستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات للوصول إلى ربيعة، سواء لمراجعة المستوصف أو قضاء احتياجاتهم، ما زاد مدة التنقل بشكل كبير.

وأشار ملا إلى أن الطريق البديل عبر عتيرة وكلماخو وسلور يضيف أكثر من ساعتين إلى مدة الرحلة، فضلاً عن وعورته، مؤكداً أن الجسر يشكل صلة وصل حيوية بين القرى، وأن تكرار تضرره يستدعي ترميماً مناسباً يضمن استمرارية استخدامه.



من جهته، أوضح علي تركمان، من أهالي المنطقة، أن انقطاع الطريق تسبب بصعوبات كبيرة للأسر، مشيراً إلى اضطراره إلى قطع مسافة استغرقت نحو ثلاث ساعات لنقل أحفاده من المدرسة إلى المنزل، بعد تعذر عبور الجسر.



وبيّن تركمان أن انقطاع الطريق انعكس على عمله في تربية الأبقار وتسويق الحليب، بسبب صعوبة نقل إنتاجه، لافتاً إلى أن الجسر تضرر مرتين خلال العام الماضي، ما يستدعي إنشاء جسر جديد، باعتبار أن الجسر الحالي لم يعد قادراً على تأمين حركة العبور المطلوبة.



بدوره، لفت أحمد قزه علي، من أهالي ربيعة، إلى أن انقطاع الطريق الواصل بين ربيعة واليمضية حرم عدداً من الطلاب من الوصول إلى مدارسهم، موضحاً أن سلوك الطريق البديل عبر الأوتستراد يفرض عليهم قطع مسافة تتراوح بين 50 و60 كيلومتراً، ما يزيد الأعباء اليومية على السكان.



ويُعد جسر الصراف على النهر الكبير الشمالي من المعابر الحيوية في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية، إذ يربط عدداً من القرى ويسهّل تنقل الأهالي ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما في ناحيتي ربيعة والشحورة، إلا أن الأمطار والسيول تؤدي إلى تضرره وانقطاع حركة العبور عليه، ما يضطر السكان إلى استخدام مسارات بديلة.