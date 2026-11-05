بدء أعمال إعادة تأهيل محطة البوكمال لتحسين تزويد المياه لنحو 150 ألف نسمة

دير الزور-سانا

انطلقت اليوم الخميس أعمال إعادة تأهيل محطة البوكمال الرئيسية في ريف دير الزور الشرقي، بالتعاون بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة ومنظمتي “أطباء بلا حدود” و”We World”، بهدف تحسين جودة المياه ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تغذي مدينة البوكمال، ليستفيد من خدماتها نحو 150 ألف نسمة.

وتشمل أعمال التأهيل المرسبات الكيميائية والفلاتر الرملية وغرفتي العمليات والتعقيم، إضافة إلى صالات ضخ المياه الخام والصافية، وتزويد المحطة بمجموعات ضخ جديدة وتنظيم ساحاتها، ضمن مشروع من المقرر إنجازه خلال 40 يوماً.

متابعة التجاوزات على الشبكة

أوضح رئيس وحدة مياه البوكمال مالك شهاب في تصريح لـ سانا، أن المشروع سيسهم في سد العجز في ضخ المياه وتحسين التروية المائية لأحياء المدينة، مؤكداً أن المياه المنتجة بعد استكمال أعمال التأهيل ستكون بجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات مختلف الأحياء.

وأشار شهاب إلى أن تأهيل المحطة سيؤدي إلى زيادة كميات الضخ وتحسين جودة المياه وتوسيع نطاق التغطية المائية لنحو 150 ألف مستفيد، مبيناً أن نحو 30 ألف نسمة يعانون حالياً من عدم حصولهم على مياه الشرب، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل تتزامن مع متابعة التعديات والتجاوزات على الشبكة في المدينة وريفها.

تفاصيل المشروع

بدوره، بيّن المهندس المشرف على الأعمال عبد الحميد العلي أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل المضخات وغرفة التحكم الكهربائية وربطها بنظام حديث، وتأهيل الخزانات الكيميائية واستبدال الأنابيب الحديدية بأخرى من مادة البولي إيتيلين، إضافة إلى تجديد عناصر التصفية والرمل وإعادة عزل الخزانات بالإيبوكسي الغذائي المعتمد عالمياً في محطات مياه الشرب.

وأضاف العلي أن الأعمال تشمل أيضاً تأهيل غرفة الكيمياء ومضخاتها، واستبدال أنابيب التوصيل بالكامل بنظام حديث عالي الجودة.

وتأتي أعمال إعادة تأهيل محطات مياه الشرب في ريف دير الزور ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز كفاءة منظومات الإنتاج والتوزيع وتأمين مياه الشرب للأهالي، إذ كانت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في المحافظة وضعت ‏في الـ 30 من أيلول الماضي بالتعاون مع منظمة ‏بلومونت‏، محطتي مياه سفيرة فوقاني وسفيرة تحتاني في الخدمة بعد ‏إعادة تأهيلهما، لتأمين مياه الشرب للأهالي.