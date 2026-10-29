إغلاق محطة وقود في سهل ميعار وتنظيم ضبوط بحق محطتين في بانياس ‏بطرطوس

طرطوس-سانا‏

أغلقت مديرية خدمات الطاقة في طرطوس محطة وقود في منطقة سهل ميعار لمدة ‏أسبوع، ونظّمت ضبوطاً بحق محطتين في بانياس، لمخالفتهما التعليمات الناظمة لعمل ‏محطات الوقود، وذلك خلال جولات رقابية للتحقق من دقة الكيل وسلامة عدادات ‏الضخ.‏

وأوضح مدير المديرية أمجد مرتضى، لـ سانا اليوم الخميس، أن إغلاق المحطة جاء ‏نتيجة تكرار المخالفة للمرة الثالثة، حيث نُظّم الضبط اللازم وأغلقت المحطة لمدة ‏أسبوع، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.‏

وأشار مرتضى إلى أن الجولات الرقابية تهدف إلى ضبط سوق المشتقات النفطية، ‏والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، وحماية حقوق المواطنين، لافتاً ‏إلى أن الإجراءات بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والغرامات المالية وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة.‏

وبيّن أن المحطة المغلقة يتعين عليها مراجعة المديرية بعد انتهاء مدة الإغلاق ‏لاستكمال الإجراءات القانونية وفك الأختام، تمهيداً لاستئناف العمل.‏

وكانت المديرية أغلقت في أيلول الماضي أربع محطات وقود لمدة أسبوع، لمخالفات ‏شملت التصرف بالاحتياطي من المشتقات النفطية، وإيقاف استجرار المادة والامتناع ‏عن بيعها للمواطنين رغم توافرها.‏