إغلاق محطة وقود في سهل ميعار وتنظيم ضبوط بحق محطتين في بانياس ‏بطرطوس

طرطوس-سانا
أغلقت مديرية خدمات الطاقة في طرطوس محطة وقود في منطقة سهل ميعار لمدة أسبوع، ونظّمت ضبوطاً بحق محطتين في بانياس، لمخالفتهما التعليمات الناظمة لعمل محطات الوقود، وذلك خلال جولات رقابية للتحقق من دقة الكيل وسلامة عدادات الضخ.
وأوضح مدير المديرية أمجد مرتضى، لـ سانا اليوم الخميس، أن إغلاق المحطة جاء نتيجة تكرار المخالفة للمرة الثالثة، حيث نُظّم الضبط اللازم وأغلقت المحطة لمدة أسبوع، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار مرتضى إلى أن الجولات الرقابية تهدف إلى ضبط سوق المشتقات النفطية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، وحماية حقوق المواطنين، لافتاً إلى أن الإجراءات بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والغرامات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبيّن أن المحطة المغلقة يتعين عليها مراجعة المديرية بعد انتهاء مدة الإغلاق لاستكمال الإجراءات القانونية وفك الأختام، تمهيداً لاستئناف العمل.
وكانت المديرية أغلقت في أيلول الماضي أربع محطات وقود لمدة أسبوع، لمخالفات شملت التصرف بالاحتياطي من المشتقات النفطية، وإيقاف استجرار المادة والامتناع عن بيعها للمواطنين رغم توافرها.