لجنة البنى التنظيمية تُقرّ الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام ‏

‏ دمشق-سانا‏

أقرّت لجنة البنى التنظيمية الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الإعلام، بعد ‏مناقشة التوزيع التنظيمي للمهام والاختصاصات، وتحديد مسؤوليات الوحدات ‏الإدارية والعلاقات الوظيفية فيما بينها، بما يعزز وضوح الأدوار وتكامل ‏العمل المؤسسي.‏

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن هذا ‏الإقرار يأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم البنى المؤسسية للجهات ‏العامة وتطوير هياكلها التنظيمية، بما ينسجم مع طبيعة مهامها ومتطلبات ‏المرحلة الحالية، ويسهم في الحد من التداخل في الصلاحيات، ورفع كفاءة ‏الأداء، وتحسين عمليات التنسيق واتخاذ القرار.‏

وأكدت الوزارة أن الهيكل الجديد يهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر فاعلية ‏ومرونة، تدعم وزارة الإعلام في أداء مهامها، وتواكب التحولات في العمل ‏الإعلامي والاتصال الحكومي، وتعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات ‏المؤسسية والمجتمعية.‏

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وتهدف اللجنة التي شُكّلت بالمرسوم الرئاسي رقم (43) لعام 2025، إلى ‏إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق منهجيات حديثة، وتحويل الهياكل ‏التنظيمية إلى أدوات حقيقية للإنجاز، وتكريس الحوكمة الفاعلة في مؤسسات ‏الدولة، انسجاماً مع متطلبات مرحلة التحول المؤسسي.‏