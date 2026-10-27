الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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لجنة البنى التنظيمية تُقرّ الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام ‏

photo 1 2026 10 27 11 08 10 لجنة البنى التنظيمية تُقرّ الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام ‏
اجتماع للجنة البنى التنظيمية لإقرار الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام-سانا

‏ دمشق-سانا‏

أقرّت لجنة البنى التنظيمية الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الإعلام، بعد ‏مناقشة التوزيع التنظيمي للمهام والاختصاصات، وتحديد مسؤوليات الوحدات ‏الإدارية والعلاقات الوظيفية فيما بينها، بما يعزز وضوح الأدوار وتكامل ‏العمل المؤسسي.‏

photo 3 2026 10 27 11 08 11 لجنة البنى التنظيمية تُقرّ الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام ‏

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن هذا ‏الإقرار يأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم البنى المؤسسية للجهات ‏العامة وتطوير هياكلها التنظيمية، بما ينسجم مع طبيعة مهامها ومتطلبات ‏المرحلة الحالية، ويسهم في الحد من التداخل في الصلاحيات، ورفع كفاءة ‏الأداء، وتحسين عمليات التنسيق واتخاذ القرار.‏

وأكدت الوزارة أن الهيكل الجديد يهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر فاعلية ‏ومرونة، تدعم وزارة الإعلام في أداء مهامها، وتواكب التحولات في العمل ‏الإعلامي والاتصال الحكومي، وتعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات ‏المؤسسية والمجتمعية.‏
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وتهدف اللجنة التي شُكّلت بالمرسوم الرئاسي رقم (43) لعام 2025، إلى ‏إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق منهجيات حديثة، وتحويل الهياكل ‏التنظيمية إلى أدوات حقيقية للإنجاز، وتكريس الحوكمة الفاعلة في مؤسسات ‏الدولة، انسجاماً مع متطلبات مرحلة التحول المؤسسي.‏

photo 2 2026 10 27 11 08 11 لجنة البنى التنظيمية تُقرّ الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام ‏
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