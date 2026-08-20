أجواء صيفية حارة نهاراً معتدلة ليلاً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون صيفياً حاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وغائم جزئياً على المناطق الساحلية وصحواً في باقي المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.
وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، فيما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/36
ريف دمشق-القلمون
|17/32
القنيطرة
|19/33
درعا
|19/36
السويداء
19/36
|حمص
|21/36
|حماة
|23/38
|اللاذقية
|25/32
|طرطوس
|23/31
|حلب
|25/38
|إدلب
|24/37
|دير الزور
|27/41
|الرقة
|25/40
|الحسكة
|26/40