أجواء صيفية حارة نهاراً معتدلة ليلاً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي ‌‏/1-3/ درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون صيفياً ‏حاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وغائم جزئياً على ‏المناطق الساحلية وصحواً في باقي المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.‏

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات ‏الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، فيما يحذر من تشكل ضباب ‏خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية وغربية إلى شمالية ‏غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 45 ‏كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والشرقية، تؤدي إلى ‏إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏