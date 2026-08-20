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أجواء صيفية حارة نهاراً معتدلة ليلاً في معظم المناطق السورية

3X4A8644 أجواء صيفية حارة نهاراً معتدلة ليلاً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي ‌‏/1-3/ درجات مئوية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون صيفياً ‏حاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وغائم جزئياً على ‏المناطق الساحلية وصحواً في باقي المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.‏

وخلال الليل يستمر الجو معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات ‏الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، فيما يحذر من تشكل ضباب ‏خفيف في أجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الوسطى خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية وغربية إلى شمالية ‏غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 45 ‏كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والشرقية، تؤدي إلى ‏إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق 19/36‏

ريف دمشق-القلمون		  17/32‏

القنيطرة		  19/33‏

درعا		19/36

السويداء
19/36
حمص  21/36‏
حماة23/38‏
اللاذقية25/32‏
طرطوس23/31‏
حلب25/38‏
إدلب24/37‏
دير الزور27/41‏
الرقة25/40‏
الحسكة26/40‏
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