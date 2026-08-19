وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما في بئر بريف حلب

حلب-سانا‏

توفي شخص وأصيب آخر اليوم الأربعاء، إثر سقوطهما داخل بئر بعمق ‏نحو 20 متراً في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي أثناء قيامهما بأعمال ‏الحفر.‏

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن فرقه في مديرية ‏الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، استجابت لبلاغ حول حادثة سقوط ‏شخصين في بئر عربية، وتمكنت بمساندة من المدنيين، من الوصول ‏إليهما وانتشالهما، ونقلهما فوراً إلى مشفى المدينة حيث تبين وفاة أحدهما، في ‏حين يتلقى الآخر الرعاية الطبية اللازمة.‏

وتكررت خلال الفترة السابقة حوادث سقوط أشخاص وأطفال في آبار ‏حفرت بطرق تقليدية دون اتخاذ إجراءات السلامة والأمان الكافية أو آبار ‏ارتوازية مكشوفة، وآخرها في الـ 10 من الشهر الجاري، حيث أدى سقوط ‏شاب في بئر بمنطقة المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي إلى وفاته، ‏وتمكنت فرق الطوارئ من انتشال جثمانه بعد 5 أيام من عمليات الإنقاذ ‏والحفر للوصول إليه.‏