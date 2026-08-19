وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما في بئر بريف حلب

حلب-سانا
توفي شخص وأصيب آخر اليوم الأربعاء، إثر سقوطهما داخل بئر بعمق نحو 20 متراً في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي أثناء قيامهما بأعمال الحفر.
وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، أن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب، استجابت لبلاغ حول حادثة سقوط شخصين في بئر عربية، وتمكنت بمساندة من المدنيين، من الوصول إليهما وانتشالهما، ونقلهما فوراً إلى مشفى المدينة حيث تبين وفاة أحدهما، في حين يتلقى الآخر الرعاية الطبية اللازمة.
وتكررت خلال الفترة السابقة حوادث سقوط أشخاص وأطفال في آبار حفرت بطرق تقليدية دون اتخاذ إجراءات السلامة والأمان الكافية أو آبار ارتوازية مكشوفة، وآخرها في الـ 10 من الشهر الجاري، حيث أدى سقوط شاب في بئر بمنطقة المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي إلى وفاته، وتمكنت فرق الطوارئ من انتشال جثمانه بعد 5 أيام من عمليات الإنقاذ والحفر للوصول إليه.