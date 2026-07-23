دير الزور: وضع محطة مياه المجاودة في البوكمال بالخدمة لتأمين مصدر مستدام لنحو 18 ألف نسمة

دير الزور-سانا

وضعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، بالتعاون مع منظمة أوكسفام “Oxfam”، محطة مياه قطعة البوكمال “المجاودة” في الريف الشرقي بالخدمة، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى تحسين واقع الإمداد المائي في المنطقة.

وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأعمال الميكانيكية والكهربائية المنفذة شملت تركيب مجموعات ضخ للمياه الخام والمعالجة، وتجهيز فلاتر التصفية المعدنية مع مستلزماتها، وتركيب التجهيزات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء منظومة للطاقة الشمسية.

وتضمنت الأعمال الإنشائية والمدنية إنشاء غرف التجهيزات الميكانيكية، وغرف التجهيزات الكهربائية، وخزان ترقيد المياه، إضافة إلى إنشاء غرف خاصة بالعمال.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات مياه الشرب وتأمين مصدر مياه مستدام لنحو 18 ألف نسمة في المنطقة.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، أطلقت بالتعاون مع منظمة اليونيسف، في بداية العام الجاري مشروعاً لإعادة تأهيل واستبدال شبكات المياه في المحافظة، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتأمين وصول المياه بشكل مستمر للأهالي.