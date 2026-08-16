وزارة الطوارئ تنعى الشاب غميرة وتؤكد متابعة التحقيق لمحاسبة المتورطين بوفاته

دمشق-سانا



نعَت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ببالغ الحزن والأسى أحد كوادرها، الشاب محمد حسام الدين غميرة، الذي توفي اليوم الأحد في المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية، متأثراً بمضاعفات نزيف في الدماغ والجهاز الهضمي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة بمحافظة اللاذقية، وكان يعاني من مرض الناعور.



وبيّنت الوزارة في بيان اليوم أن الفقيد ينحدر من مدينة الحفة بريف اللاذقية، وولد في دوما بريف دمشق عام 1997 ونشأ فيها، وشارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف النظام البائد وحلفائه، وعاد مؤخراً إلى الحفة، وهو متزوج وأب لطفلين، كما أن والده أحد شهداء الثورة السورية المباركة.



وتقدّمت الوزارة بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد وزملائه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأصول القانونية.



وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت في وقت سابق اليوم توقيف 7 ‏أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة ‏توقيف غميرة، وذلك بهدف استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية والوقوف على كامل ‏ملابساتها.‏



وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.