مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية

MG 2102 مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية

درعا-سانا

يواصل مجلس مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الأحد، تنفيذ مشروع لتأهيل شبكة الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة، ضمن جهود تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكد رئيس مجلس مدينة الشيخ مسكين المهندس محمد العوض لـ سانا، أن المشروع يتضمن استبدال ومد خطوط للصرف الصحي بطول يقارب ألف متر، باستخدام عبارات بيتونية بارتفاع متر ونصف المتر، مبيناً أن تنفيذ الأعمال يجري وفق الاحتياج والأولوية.

وأشار العوض إلى أن المشروع يغطي نحو 10 بالمئة من احتياجات المدينة، التي تعاني نقصاً في شبكات الصرف الصحي، فيما لا يزال 90 بالمئة من الاحتياجات بحاجة إلى التنفيذ، واستكمال مد الشبكة وتحسين واقع الصرف الصحي.

يذكر أن مدينة الشيخ مسكين تعاني نقصاً في شبكة الصرف الصحي، واعتماد الأهالي على الجور الفنية وطرق تصريف بديلة، فيما تسهم المشاريع المدعومة من المنظمات الدولية، ومنها «اليونيسف»، في تحسين الخدمات الأساسية وتوسيع الشبكة لتلبية احتياجات المدينة.

MG 2059 مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية
MG 2068 مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية
MG 2071 scaled مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية
DJI 20260816123929 0261 D مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية
DJI 20260816124013 0264 D مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية
DJI 20260816124324 0278 D مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية
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