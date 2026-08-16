مشروع صرف صحي جديد في الشيخ مسكين يلبي 10% من احتياجات المدينة الخدمية

درعا-سانا

يواصل مجلس مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الأحد، تنفيذ مشروع لتأهيل شبكة الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة، ضمن جهود تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأكد رئيس مجلس مدينة الشيخ مسكين المهندس محمد العوض لـ سانا، أن المشروع يتضمن استبدال ومد خطوط للصرف الصحي بطول يقارب ألف متر، باستخدام عبارات بيتونية بارتفاع متر ونصف المتر، مبيناً أن تنفيذ الأعمال يجري وفق الاحتياج والأولوية.

وأشار العوض إلى أن المشروع يغطي نحو 10 بالمئة من احتياجات المدينة، التي تعاني نقصاً في شبكات الصرف الصحي، فيما لا يزال 90 بالمئة من الاحتياجات بحاجة إلى التنفيذ، واستكمال مد الشبكة وتحسين واقع الصرف الصحي.

يذكر أن مدينة الشيخ مسكين تعاني نقصاً في شبكة الصرف الصحي، واعتماد الأهالي على الجور الفنية وطرق تصريف بديلة، فيما تسهم المشاريع المدعومة من المنظمات الدولية، ومنها «اليونيسف»، في تحسين الخدمات الأساسية وتوسيع الشبكة لتلبية احتياجات المدينة.