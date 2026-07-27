كهرباء درعا تستبدل محولة كهربائية استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية

درعا-سانا

استبدلت الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا اليوم الإثنين، محولة كهربائية باستطاعة 200 كيلو فولت أمبير في قرية معرية بريف المحافظة الغربي بعد تعرضها لاستهداف مباشر بالرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها في القرية أمس الأحد.

وأوضح مدير التشغيل في الشركة المهندس بسام الشنبور في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات الفنية أنجزت أعمال استبدال المحولة المتضررة، وتم وضع المحولة الجديدة في الخدمة، ما أسهم في إعادة التغذية الكهربائية إلى منازل الأهالي في القرية.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت أمس محولة كهربائية في وسط قرية معرية، ما أدى إلى خروجها من الخدمة وانقطاع التيار ‏الكهربائي عن القسم الأكبر من منازل الأهالي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود شركة كهرباء درعا لإصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما في قرى وبلدات حوض اليرموك، ما يعزز صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.