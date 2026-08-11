دمشق-سانا
أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية (سادكوب)، أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود اليوم الثلاثاء، نجم عن عطل فني طارئ في مضخة نقل مادة البنزين عبر خط بانياس – حمص، ما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع، مشيرة إلى أنه تمت معالجة العطل واستئناف الضخ إلى المحافظات.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه فور حدوث العطل، فعلت الشركة خطة التزويد البديلة عبر الصهاريج مباشرة من بانياس، حيث بدأت الصهاريج المحملة بالبنزين بالوصول تباعاً إلى دمشق وباقي المحافظات مساء اليوم، بالتوازي مع عمل الفرق الفنية التي تمكنت من إصلاح المضخة وإعادة تشغيلها واستئناف الضخ عبر الخط.
وبينت الشركة أن إمدادات المشتقات النفطية مستمرة، مشيرة إلى أنه جرى خلال يومي أمس واليوم تفريغ نحو 73 ألف متر مكعب من المشتقات النفطية، فيما توجد ناقلتان إضافيتان بانتظار التفريغ.
وأشارت إلى أنها تعمل بالتوازي مع معالجة العطل الحالي، على تجهيز مضخات احتياطية بديلة لضمان استمرارية الضخ وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة مماثلة مستقبلاً، إضافة إلى زيادة السعات التخزينية وإنشاء خزانات إضافية، بما يعزز مرونة منظومة التزويد ويحد من انعكاس أي أعطال مستقبلية على عمليات التوزيع.
وكانت وصلت في الـ 30 من شهر تموز الماضي إلى مصب بانياس النفطي، ناقلة محمّلة بنحو 37,646 ألف طن متري من مادة البنزين، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
سادكوب: تمت معالجة العطل الفني في خط بانياس حمص واستئناف عمليات الضخ
دمشق-سانا