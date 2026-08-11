سادكوب: تمت معالجة العطل الفني في خط بانياس حمص واستئناف عمليات الضخ

‎ دمشق-سانا‏

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أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية (سادكوب)، أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود ‏اليوم الثلاثاء، نجم عن ‏عطل فني طارئ في مضخة نقل مادة البنزين عبر خط بانياس – حمص، ما أدى ‏إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات ‏المخصصة للتوزيع‎، مشيرة إلى أنه تمت معالجة العطل واستئناف الضخ إلى المحافظات.‏

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وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه فور حدوث العطل، فعلت الشركة خطة التزويد البديلة عبر ‏الصهاريج مباشرة من ‏بانياس، حيث بدأت الصهاريج المحملة بالبنزين بالوصول تباعاً إلى دمشق وباقي ‏المحافظات مساء اليوم، بالتوازي مع عمل ‏الفرق الفنية التي تمكنت من إصلاح المضخة وإعادة تشغيلها ‏واستئناف الضخ عبر الخط‎.‎

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وبينت الشركة أن إمدادات المشتقات النفطية مستمرة، مشيرة إلى أنه جرى خلال يومي أمس واليوم ‏تفريغ نحو 73 ألف متر ‏مكعب من المشتقات النفطية، فيما توجد ناقلتان إضافيتان بانتظار التفريغ‎.‎

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وأشارت إلى أنها تعمل بالتوازي مع معالجة العطل الحالي، على تجهيز مضخات احتياطية بديلة ‏لضمان استمرارية الضخ ‏وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة مماثلة مستقبلاً، إضافة إلى زيادة ‏السعات التخزينية وإنشاء خزانات إضافية، بما يعزز ‏مرونة منظومة التزويد ويحد من انعكاس أي ‏أعطال مستقبلية على عمليات التوزيع‎.‎

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وكانت وصلت في الـ 30 من شهر تموز الماضي إلى مصب بانياس النفطي، ناقلة محمّلة بنحو ‌‏‌‏37,646 ألف طن متري ‏من مادة البنزين، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية ‏للبترول لتعزيز ‏استقرار إمدادات المشتقات النفطية، وتلبية احتياجات ‏السوق ‏المحلية.‏