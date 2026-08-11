الرقابة المالية تصدر أسماء المقبولين للتقدم إلى الاختبار الكتابي ‏لمسابقة مفتش معاون

دمشق-سانا
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية أسماء المقبولين مبدئياً للتقدم إلى الاختبار الكتابي ضمن مسابقة مفتش معاون، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.
وذكر الجهاز عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى أرقام الهواتف المستخدمة في التسجيل، تتضمن رابط دعوة للانضمام إلى مجموعة على تطبيق «واتساب»، بهدف تنظيم عملية الاختبار وتيسير الإجراءات على المتقدمين.
وبين الجهاز أنه تم توزيع المتقدمين على ثلاثة مراكز اختبارية بحسب المحافظات، وفق الآتي:
مركز دمشق: يضم المتقدمين من محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة.
مركز حلب: يضم المتقدمين من محافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور.
مركز حمص: يضم المتقدمين من محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس.
ودعا الجهاز إلى الاطلاع على القوائم من خلال الرابط .
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية في 15 من تموز الماضي، عن توفر شواغر وظيفية بمسمى مفتش معاون للعمل في محافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، والقنيطرة، ودرعا، ودير الزور، والرقة.