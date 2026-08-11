الرقابة المالية تصدر أسماء المقبولين للتقدم إلى الاختبار الكتابي ‏لمسابقة مفتش معاون

دمشق-سانا‏

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية أسماء المقبولين مبدئياً للتقدم ‏إلى الاختبار الكتابي ضمن مسابقة مفتش معاون، التي تم الإعلان ‏عنها الشهر الماضي.

وذكر الجهاز عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إرسال ‏رسائل نصية (‏SMS‏) إلى أرقام الهواتف المستخدمة في التسجيل، ‏تتضمن رابط دعوة للانضمام إلى مجموعة على تطبيق ‌‏«واتساب»، بهدف تنظيم عملية الاختبار وتيسير الإجراءات على ‏المتقدمين.‏

وبين الجهاز أنه تم توزيع المتقدمين على ثلاثة مراكز اختبارية ‏بحسب المحافظات، وفق الآتي:‏

مركز دمشق: يضم المتقدمين من محافظات دمشق وريف دمشق ‏ودرعا والقنيطرة.‏

مركز حلب: يضم المتقدمين من محافظات حلب وإدلب والرقة ودير ‏الزور.‏

مركز حمص: يضم المتقدمين من محافظات حمص وحماة واللاذقية ‏وطرطوس.‏

ودعا الجهاز إلى الاطلاع على القوائم من خلال الرابط .

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، بالتنسيق مع ‏الجهاز ‏المركزي للرقابة المالية في 15 من تموز الماضي، عن ‏توفر ‏شواغر وظيفية بمسمى مفتش معاون للعمل في ‏محافظات دمشق، ‏وريف دمشق، وحمص، وحماة، ‏وحلب، وإدلب، واللاذقية، ‏وطرطوس، والقنيطرة، ‏ودرعا، ودير الزور، والرقة‎.‎