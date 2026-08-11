وزير الزراعة والبلعوس يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في السويداء

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان وعضو مجلس الشعب ليث البلعوس واقع القطاع الزراعي في ‏محافظة السويداء، وسبل دعمه وتطويره بما ينسجم مع المقومات والإمكانات الزراعية التي تتمتع ‏بها المحافظة.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن اللقاء تناول أبرز الاحتياجات التي ‏يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي في السويداء، ودعم المزارعين وتحسين واقع القطاع، إلى ‏جانب أهمية الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج ‏الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد المحلي وتأمين احتياجات المواطنين.‏

وأكد الوزير السويدان أن الوزارة تعمل على وضع خطط للنهوض بالقطاع الزراعي على مستوى ‏سوريا بشكل عام، بالتوازي مع دراسة واقع وخصوصية كل محافظة على حدة، ووضع مقاربات ‏تتناسب مع ما تمتلكه من مقومات وميزات زراعية، بما يتيح تحقيق أفضل استفادة ممكنة من ‏الموارد المتاحة.‏

وكان الوزير السويدان ومحافظ السويداء مصطفى البكور بحثا في الثامن من الشهر الفائت ‏التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، والاحتياجات اللازمة لتطويره وفق الأولويات.‏