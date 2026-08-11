وزير الزراعة والبلعوس يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في السويداء

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان وعضو مجلس الشعب ليث البلعوس واقع القطاع الزراعي في محافظة السويداء، وسبل دعمه وتطويره بما ينسجم مع المقومات والإمكانات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن اللقاء تناول أبرز الاحتياجات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي في السويداء، ودعم المزارعين وتحسين واقع القطاع، إلى جانب أهمية الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد المحلي وتأمين احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير السويدان أن الوزارة تعمل على وضع خطط للنهوض بالقطاع الزراعي على مستوى سوريا بشكل عام، بالتوازي مع دراسة واقع وخصوصية كل محافظة على حدة، ووضع مقاربات تتناسب مع ما تمتلكه من مقومات وميزات زراعية، بما يتيح تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وكان الوزير السويدان ومحافظ السويداء مصطفى البكور بحثا في الثامن من الشهر الفائت التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، والاحتياجات اللازمة لتطويره وفق الأولويات.